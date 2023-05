Rewe, Kaufland und Co: Krieg bedroht beliebte Produkte! Bleiben die Regale bald leer?

Wer bei Rewe, Kaufland und Co. einkauft, der ist es gewohnt, so ziemlich jedes Produkt zu bekommen, das er möchte. Durch Corona, den Krieg in der Ukraine und die Inflation entwickelten sich immer wieder Engpässe, die für leere Regale sorgten.

In Zukunft könnte es bei einigen beliebten Produkten wieder knapp werden. Coca Cola, Pepsi und viele Süßigkeiten, die man bei Rewe, Kaufland und Co. erwerben kann, könnten betroffen sein.

Rewe, Kaufland und Co: Krieg bedroht weltweite Versorgung

Grund ist ein Krieg in Afrika und eine unscheinbare Zutat, die in vielen Getränken und Süßigkeiten dieser Welt vorkommt. Vor zwei Wochen brachen im Sudan Gefechte zwischen der Armee und Paramilitärs aus. Seitdem wurden mehr als 330.000 Menschen aus ihrer Heimatregion vertrieben.

Auch weltweite Produzenten wie beispielsweise Coca Cola blicken mit Sorgenfalten auf die Situation im Sudan. Der Grund: Hier wird ein Großteil des globalen Bedarfs an Gummi arabicum produziert. Noch nie gehört? Dabei ist die Zutat in vielen Lebensmitteln vorhanden, die man bei Rewe, Kaufland und Co. kaufen kann.

Dafür ist Gummi arabicum da

Gummi Arabicum wird als Bindemittel für andere Zutaten verwendet. Es sorgt für den Erhalt von Farbe und Geschmack in Lebensmitteln. „Unternehmen wie Pepsi und Coke können ohne Gummi arabicum in ihren Rezepturen nicht existieren“, zitiert die „Bild“ Dani Haddad, der bei Agrium, einem der zehn weltweit führenden Anbieter des Stoffs, arbeitet.

Wegen der Lage rechnen Experten damit, dass die Vorräte in fünf bis sechs Monaten aufgebraucht sein könnten, berichtet „Reuters“. Lieferanten hätten wegen der politischen Lage schon länger damit begonnen, Vorräte anzulegen.

Rewe, Kaufland und Co: Immer wieder leere Regale

Sollten die Vorräte tatsächlich knapp werden, ist nicht abzusehen, was das für den Lebensmittelmarkt bedeuten würde. Da allerdings so viele Produkte auf Gummi arabicum angewiesen sind, könnte es zu Problemen kommen.

Mehr Themen:

Es wäre nicht das erste Mal, dass bei Rewe, Kaufland und Co. Regale leer bleiben. Das muss allerdings nicht immer mit Lieferengpässen zu tun haben. Manchmal haben die Supermärkte auch Probleme mit der Preispolitik der Hersteller.