Rewe-Kunden mit klarem Statement – jetzt muss das Unternehmen erweitern

Rewe bietet seinen Kunden ein großes Sortiment an. Zu kaufen gibt es die Produkte des Supermarkts nicht nur in den typischen Filialen, sondern auch an Tankstellen von Esso. Eingeführt wurde „Rewe Express“ von Tankstellenbetreiber „EG Group“ und Großhandelsunternehmen „Lekkerland“.

„Rewe Express ist ein Ort, der Unterwegskonsum und bequemen und schnellen Einkauf in modernem Ambiente ermöglicht“, heißt es auf der Website der Rewe Group. Erhältlich sind dort unter anderem Backwaren, Sandwiches, Kaffeespezialitäten, Salate, Wraps, Getränke, Knabberartikel, Tabakwaren und Autopflegeprodukte. Zu diesem Angebot haben Kunden offenbar eine klare Meinung.

Rewe-Angebot wird erweitert

„Die Resonanz unserer Tankstellen-Partner und der Kunden ist sehr positiv“, sagt Volker Friedemann, Country Manager Deutschland, „EG Group“. Weil sie es so gut angenommen haben, wird das Angebot jetzt erweitert.

„Rewe express ist aktuell an rund 80 Esso-Tankstellen zu finden. Weitere Standorte werden in den kommenden Monaten hinzukommen“, sagt der Supermarkt selbst. Doch was bedeutet das konkret?

So viele neue Standorte soll es geben

Der Tankstellenbetreiber „EG Group“ und „Lekkerland“ planen nach Angaben von „lebensmittelpraxis.de“, das Shopformat Rewe Express noch in diesem Jahr an über 50 weiteren Esso-Tankstellen zu etablieren.

Wo die neuen Standorte zu finden sind, ist bislang nicht bekannt. Viele Autofahrer werden sie allerdings spätestens dann entdecken, wenn sie die jeweiligen Tankstellen anfahren. Wer regelmäßig unterwegs ist, dürfte diese Neuigkeit also freuen.