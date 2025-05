Rewe mit echter Weltneuheit – was sich für Kunden ändern wird

Rewe zählt zu den beliebtesten Supermärkten in Deutschland. Mit der großen Auswahl an Produkten und Angeboten locken die Filialen tagtäglich Verbraucher zum Einkaufen an. Doch die Supermarktkette punktet auch damit, dass sie ziemlich am Puls der Zeit ist.

Rewe entwickelt sich nicht nur mit Neuerungen stetig weiter, der zweitgrößte Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland könnte nun auch einen Trend setzen. Denn die Supermarktkette wird sich demnächst künstliche Intelligenz besonders zunutze machen.

Rewe setzt auf besonderes Projekt

Wie Rewe in einer Pressemitteilung verkündet, bringt die Kette im Herbst 2025 ein revolutionäres Pilotprojekt an den Start. Zusammen mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich KI-Software und KI-Robotik für Food-Service wird Rewe den vollautonomen Küchenroboter CA-1 in mehreren Rewe-Supermärkten in Deutschland einsetzen. Mit dem Start dieses Pilotprojektes setzt der Einzelhändler ein Ausrufezeichen. Denn hierbei handelt es sich um „die weltweit erste Integration autonomer Lebensmittelfertigung in den Lebensmitteleinzelhandel“.

„Die Kombination aus hochmoderner Robotik und unserer Kundenorientierung ist ein spannender Schritt hin zu einem zukunftsweisenden, nachhaltigen Einkaufserlebnis“, erklärt Lars Klein, Vorsitzender der Geschäftsleitung Rewe Region West. Er fügt hinzu: „Im Fokus stehen Akzeptanz, das Feedback unserer Kundschaft und Erfahrungen aus dem Marktalltag.“

Das Besondere an der ganzen Sache: Kunden werden erstmals miterleben, wie frisch zubereitete Gerichte von einem vollständig autonomen Roboter gekocht werden. Acht Monate soll diese Pilotphase dauern und in mehreren Rewe-Märkten in Deutschland umgesetzt werden. In diesem Test wird der gemeinsame Betrieb, Schulungen, Marketingaktivitäten sowie eine umfassende Leistungsbewertung durchgeführt, die anhand von Kundenzufriedenheit, technischer Leistung und operativer Umsetzbarkeit gemessen wird.