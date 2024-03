Rewe-Marktleiter wegen Kunden auf 180! Dieses Verhalten bringt ihn immer wieder zur Weißglut

Viele Kunden, die bei Rewe, Edeka und Co. einkaufen, bringen ihre eigenen Einkaufstaschen mit. Vor allem bei größeren Einkäufen greifen einige dann noch zusätzlich auf einen Einkaufswagen oder -korb zurück.

Nach dem Bezahlen an der Kasse wird dieser wieder zurückgegeben – zumindest sollte das so gemacht werden. Es gibt aber auch Kunden, die den Korb einfach mit nach Hause nehmen. Einen Filialleiter von Rewe macht dieses Verhalten nun besonders wütend.

Rewe: Kunden bringen Filialleiter auf 180

Ein Rewe-Chef aus Prenzlau (Brandenburg) wird von dem Verhalten einiger Kunden regelmäßig auf 180 gebracht. „Ich kann gar nicht zählen, wie viele Körbe in meinem Rewe-Markt immer so verschwinden“, erzählte er gegenüber dem „Nordkurier“. Das Problem ist nicht neu: Schon seit Jahren beobachtet er, wie Kunden den roten Einkaufskorb einfach mit nach Hause nehmen.

Der Filialleiter vermutet, dass in seinem Rewe-Markt inzwischen etwa tausend dieser Tragehilfen gestohlen wurden. Vor allem zur Pflanzzeit Anfang März würde er das Phänomen besonders häufig beobachten. Dann werden die kleinen roten Helfer wohl am häufigsten mitgenommen. Auf den Kosten bleibt er dann sitzen: Fast jeden Monat müsse er eine neue Lieferung Körbe bestellen. Bezahlen muss er das alles selbst, von Rewe kommt das Geld dafür nicht, wie er dem „Nordkurier“ erzählte.

Kunden begehen Diebstahl

Eigentlich müssen Kunden den Einkaufskorb an der kennzeichneten Stelle vor der Kasse wieder abstellen. In dem Moment, in dem die Kunden gemeinsam mit dem Einkaufskorb den Supermarkt verlassen, haben sie einen Diebstahl begannen. Das ist vielen gar nicht so bewusst.

In einigen Geschäften sind die Einkaufskörbe inzwischen sogar mit einer Diebstahlsicherung ausgestattet, um genau diesem Problem entgegenzuwirken. Durch die elektronische Sicherung gibt es dann an den Ausgängen ein Geräusch. Vielleicht denkt auch dieser Rewe-Marktbetreiber in Zukunft über eine solche Maßnahme nach.