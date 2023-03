Rewe, Edeka und Co: Nach über 130 Jahren! Mineralwasser-Hersteller vor dem Aus

Die Auswirkungen der Pandemie sind noch immer zu spüren. Corona zwang so manches Traditionsunternehmen in die Knie. Das machte sich auch in Supermärkten wie Rewe, Edeka und Co. bemerkbar. Immer wieder verschwanden beliebte Produkte aus den Regalen.

Nun trifft es erneut einen Hersteller von Mineralwasser. Dieser produzierte bereits seit über 100 Jahren und war dementsprechend in vielen Läden von Rewe, Edeka und Co. zu finden. Das könnte nun Geschichte sein.

Rewe, Edeka und Co: Insolvenz angemeldet

Die Rede ist von Teusser Mineralbrunnen. Das Traditionsunternehmen, dass bereits seit 1890 seinen „Teusser Sprudel“ vertreibt hat Insolvenz angemeldet. Laut „SWR“ habe das Unternehmen bereits seit 2020 massive Verluste erlitten.

Der Grund liegt zum einen in der Corona-Pandemie, allerdings auch bei gestiegenen Energiepreisen. Diese sorgen aktuell allgemein für eine hohe Inflation, die Kunden bei ihren Einkäufen bei Rewe, Edeka und Co. regelmäßig zu spüren bekommen.

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Laut eigenen Angaben produzierte Teusser zuletzt über 100 Millionen Flaschen pro Jahr. Die Palette reichte von Wasser über Limonade bis hin zu anderen Erfrischungsgetränken. Nun also der herbe Schlag.

Weiterhin unklar ist allerdings, wie es nun für die Mitarbeiter des Unternehmens weitergeht. Mit den Löhnen sei man seit Februar in Rückstand, heißt es. Nun gebe es Gespräche mit einem Investor, um für Rettung zu sorgen.

Rewe, Edeka und Co: Nicht der erste Betrieb

Es ist eine Entwicklung, die nachdenklich stimmt. Immer mehr Traditionsunternehmen und damit auch deren Mitarbeiter fallen der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen zum Opfer.

So war es beispielsweise auch bei der Traditionsbrauerei „Bischoff“, die schon im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden musste. Kein Einzelfall. Die Konsequenz: Kunden müssen bei ihren Einkäufen in Rewe, Edeka und Co. auf die altbekannten Artikel verzichten.