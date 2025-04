Rewe, Edeka & Co: Expertin rät von DIESEN Lebensmitteln ab – doch es geht nicht ums Essen

Regelmäßig machen die meisten von uns ihren Wocheneinkauf bei Rewe, Edeka und Co. – und kommen dabei nicht an in Plastik verpackte Lebensmittel vorbei. Eine Expertin hat diesbezüglich einen wichtigen Rat.

Wer häufig bei Rewe, Edeka und Co. einkaufen geht, der hat mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal Lebensmittel gekauft, welche in Plastik verpackt sind. Doch eine Sache solltest du hierbei beachten. Verpackungsingenieurin Flora Fliegner verrät gegenüber „Ippen Media“, dass du von Produkten, die im schwarzen Plastik verpackt sind, besser die Finger lassen solltest!

Rewe, Edeka & Co: Das ist das Problem beim schwarzen Plastik

„Schwarzes Plastik ist problematisch, weil sich der Recycling-Kreislauf am Ende nicht schließt. Der aktuelle Stand ist, dass es in den Recyclinganlagen technisch nicht erkannt wird“, sagt Fliegner. Und trotzdem produzieren viele Firmen weiter Verpackungen in Schwarz: Der Grund: Weil es hochwertiger aussieht.

Beim schwarzen Plastik ist es wie beim Recycling von Glas. Dort wird nach den Farben weiß, grün oder braun sortiert. Es kann nur dunkler und nicht weniger heller recycelt werden. Auch „schwarze Kunststoffe lassen sich nicht in transparente oder halbtransparente Ströme einfügen“, so die Expertin weiterhin.

Expertin: „Es fühlt sich falsch an und es tut weh“

Dem schwarzen Kunststoff Pigmente beizumischen, die auch von Entsorgungsanlagen erkannt werden, kostet mehr. „Die Entsorgungsbetriebe müssten ihre Anlagen und Infrastruktur entsprechend umrüsten, damit schwarzes Plastik überhaupt erkannt werden und einem eigenen Recyclingstrom zugeführt werden kann“, erklärt Fliegner.

„Es fühlt sich falsch an und es tut weh, aber schwarzes Plastik kann man eigentlich direkt in die schwarze Tonne werfen“, sagt die Expertin. Denn recycelt werden, kann schwarzes Plastik sowieso nicht. Am besten ist also, wenn du beim Einkauf direkt die Finger davon lässt.