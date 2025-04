Preisschock bei Edeka, Rewe, Penny & Co.: Beliebte Oster-Produkte werden immer teurer

Kurz vor Ostern ist es allen klar: Das Fest wird dieses Jahr teurer – und bei manch einem auch kleiner ausfallen als bisher. Denn schon wieder steigen die Preise an und diesmal betrifft es auch explizit Lebensmittel, die zur Osterzeit beliebt sind. Für diese müssen Kunden bei Edeka, Rewe, Penny und auch sonst überall mehr bezahlen.

Allerdings haben sich die Preise unterschiedlich entwickelt. So sind manche Produkte bei Edeka, Rewe, Penny und Co. deutlich teurer geworden als andere.

Edeka, Rewe, Penny & Co: Preis-Hammer zu Ostern

Viele werden jetzt gleich denken, dass vor allem Eier teurer geworden seien. Doch dem ist nicht so. Tatsächlich sind die Eier-Preise zwar gestiegen – laut dem Statistischen Landesamt IT.NRW in den vergangenen fünf Jahren sogar um 45 Prozent – doch zwischen März 2024 und März 2025 ging der Preis lediglich um 2,4 Prozent nach oben. Währenddessen wurden Lebensmittel im Durchschnitt drei Prozent teurer.

Eier wurden also im Verhältnis nicht so viel teurer wie andere Lebensmittel, zum Beispiel wie Butter. Die hat sich innerhalb eines Jahres um 23,7 Prozent verteuert. Wer sich ein Osterlamm oder einen Hefezopf zu Ostern backen will, muss das bedenken. Bei einem Rüblikuchen könnte man dagegen wieder sparen, denn Möhren sind um 15,7 Prozent günstiger geworden.

Rewe, Edeka, Penny & Co: Kunden können HIER sparen

Und soll auch noch Schokolade mit ins Gepäck, wird es wieder teurer, ebenso bei Milch. Die Schokoladen-Preise sind um 12,7 Prozent gestiegen, der Vollmilch-Preis um 6,7 Prozent. Aber auch Pralinen und Lebensmittel mit Schokolade drin sind im Preis angezogen.

Im Folgenden die Preisveränderungen zwischen März 2025 und 2024 auf dem Basiswert (100 Prozent) von den Preisen 2020: