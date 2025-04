Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Hamsterkauf-Welle läuft – und die nächste ist auch schon in Sicht!

Wer an Hamsterkäufe denkt, dem kommen wahrscheinlich als Erstes die Corona-Pandemie mit dem Ansturm auf Klopapier in den Sinn – und als Nächstes die rappelvollen Supermärkte rund um Weihnachten und Silvester. Doch tatsächlich sind April, Mai und Juni die Monate, in denen bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. auf eine Hamsterkauf-Welle schon direkt die nächste folgt.

Den Auftakt machen traditionell die Tage rund um Ostern. Da der Karfreitag ein Feiertag ist und – bis auf wenige Ausnahmen – Aldi, Lidl, Rewe & Co. geschlossen haben, entfällt der klassische Termin für den Wochenend-Einkauf. Entsprechend voll wird es in den Supermärkten und Discountern schon am Mittwoch und Gründonnerstag. Schließlich wollen sich viele Menschen für Ostern frühzeitig den Kühlschrank voll machen (>>> hier mehr dazu). Den Höhepunkt erreicht die österliche Hamsterkauf-Welle am Karsamstag. Insbesondere Kunden, die Obst, Gemüse, Fleisch und Wurst für das Feiertagsessen an Ostersonntag und Ostermontag ganz frisch besorgen möchten, drängen dann in die Geschäfte.

Aldi, Lidl, Rewe & Co.: Feiertage locken die Hamsterkäufer

Doch kaum haben am Dienstag nach Ostern die Geschäfte wieder geöffnet und bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. kehrt Normalität ein, stehen für die Kunden auch schon die nächsten wichtigen Termine an, die beim Einkaufen unbedingt berücksichtigt werden sollten.

Schon anderthalb Wochen später steht nämlich der 1. Mai, also der Tag der Arbeit, an. Auch da bleiben bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. in aller Regel die Türen geschlossen. Der Feiertag fällt in diesem Jahr auf einen Donnerstag und ermöglicht dem einen oder anderen Arbeitnehmer ein langes Brückentagswochenende. Vielleicht lädt das Wetter sogar dazu ein, den Grill anzuheizen und eine kleine Garten-Party zu feiern. Es ist also damit zu rechnen, dass es in den Geschäften sowohl am Mittwoch als auch am Freitag und Samstag voller als üblich werden könnte.

Vor Pfingsten wird es besonders voll

Ähnliches ist rund um die beiden Feiertage Christi Himmelfahrt (Donnerstag, 29. Mai) und Fronleichnam (Donnerstag, 19. Juni) zu erwarten. Wegen der Möglichkeit, jeweils ein langes Brückentagswochenende zu „bauen“, sind sie bei Arbeitnehmern jedes Jahr besonders beliebt.

Doch die wohl größte Hamsterkauf-Welle in absehbarer Zeit steht zu Pfingsten an. Pfingstsonntag (8. Juni) und Pfingstmontag sind Feiertage. Da kann man bestenfalls in Tankstellen oder an Bahnhöfen und Flughäfen einkaufen, aber nicht in regulär geöffneten Filialen von Aldi, Lidl, Rewe & Co. Viele Schulkinder haben auch noch am Dienstag frei. Das führt erfahrungsgemäß dazu, dass es insbesondere am Freitag und Samstag vor Pfingsten rappelvoll wird in den Supermärkten und Discountern. Schließlich wollen sich alle Kunden noch einmal mit Leckereien für ein gemütliches langes Wochenende eindecken.

Wer dem Feiertags-Trubel bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. entgehen und sich nicht plötzlich im Gedränge der Hamsterkäufer wiederfinden will, sucht sich am besten die weniger stark frequentierten Tage drumherum zum Einkaufen aus – oder zieht wenigstens schon möglichst früh am Morgen los.