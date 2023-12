Rewe, Edeka, Kaufland und Co.: Feuerwerks-Verkauf dieses Jahr an anderen Tagen – was Kunden wissen müssen

Für die einen ist es ein Graus (vor allem für Tierhalter!), für die anderen ein alljährlicher Höhepunkt: die Böllerei an Silvester. Für Supermarktketten wie Rewe, Edeka, Kaufland und Co. ist der Feuerwerks-Verkauf vor allem eine willkommene Zusatzeinnahme.

An nur drei Tagen im Jahr dürfen die Supermarktketten die Raketen anbieten. Im Jahr 2023 ist die Regelung etwas anders als sonst.

Feuerwerk-Kauf im Supermarkt: In diesem Jahr ist es anders

Feuerwerks-Liebhaber kennen das gewöhnliche Datum: Ab dem 29. Dezember dürfen normalerweise Raketen, Pyrotechnik und Co. verkauft werden. In diesem Jahr aber ist es bei Rewe, Edeka, Kaufland und Co. anders!

Ein Blick auf den Kalender verrät, wieso es so ist: Der 31. Dezember ist ein Sonntag, die Supermärkte haben zu. Darum beginnt der Verkauf in diesem Jahr schon am 28. Dezember. Sonst hätten die Kunden lediglich zwei Tage Zeit, sich für den Silvesterabend mit Böllern einzudecken.

Gut für Kunden von Rewe, Edeka, Kaufland und Co. – Tiere sind die Leidtragenden

Für Menschen mit Hunden, Katzen und anderen geräuschempfindlichen Tiere ist diese Meldung aber ziemlich unerfreulich. Immer wieder laufen Haustiere wegen der Knallerei voller Angst davon. Manche Tiere geraten gar so in Panik, dass sie einen Herzinfarkt erleiden.

Darum sollten Haustier-Halter in diesem Jahr besonders aufmerksam und vorsichtig sein. Möglicherweise wird es schon am 28. Dezember in ihrer Nachbarschaft knallen, wenn Jugendliche es nicht abwarten können und frischgekaufte Waren gleich ausprobieren wollen.

