Rewe, Edeka und Co: Konkurrenz-Supermarkt macht alle Filialen dicht! Darauf müssen Kunden jetzt verzichten

Es ist wahrhaftig das Ende einer Ära: Eine ganz bestimmte Supermarktkette hat nun ihre letzte Filiale geschlossen. Viele Fans des Ladens sind schockiert. Müssen sie jetzt wieder zur Konkurrenz Rewe, Edeka und Co. fahren?

Es ist nicht irgendeine Supermarktkette, sondern ein echter Pionier. Es ist die erste vegane Supermarktkette in Europa. 10 Filialen betrieb sie zeitweise. Damit ist jetzt Schluss. Die letzte Filiale wurde nun geschlossen.

Das Ende einer Ära: Beliebter Konkurrent von Rewe, Edeka und Co. schließt seine Pforten

Die Supermarkt-Kette und Lebensmittelmarke Veganz, die sich ausschließlich auf pflanzenbasierte Nahrungsmittel konzentriert, konnte sich in den letzten Jahren über eine immer weiter wachsende Fangemeinde freuen. Ob Backwaren, Süßigkeiten oder herzhafte Ersatzprodukte – die breite Auswahl an veganen Produkten fand viele begeisterte Anhänger. Obwohl die Marke zeitweise zehn Filialen betrieb, sah sie sich in den vergangenen Jahren zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert. Die letzte stationäre Filiale von Veganz an der Warschauer Straße in Berlin wurde nun geschlossen und an einen Nachbetreiber verkauft.

Jan Bredack, der Gründer von Veganz, erklärte gegenüber der Lebensmittelzeitung (LZ): „Mit unseren Markenprodukten im Handel können wir schnell und effektiv sehr viele Menschen erreichen, die vegane Produkte ausprobieren möchten und auf Grund der großen Nachfrage nach unseren Eigenproduktionsartikeln, war es für uns der nächste logische Schritt das Filialgeschäft zu beenden“. Wer weiterhin die veganen Produkte der Marke kaufen möchte, findet sie also in umliegenden Supermärkten wie Rewe, Edeka und sogar dm. Der Online-Shop bleibt ebenfalls bestehen.

Kunden sind traurig: „Sehr schade“

Viele User auf Facebook sind enttäuscht von dieser Hiobsbotschaft. Viele kennen und lieben die Produkte von Veganz und waren froh, diese nicht nur Online-Shop, sondern vor Ort kaufen zu können. Eine Userin auf Facebook bringt ihre Meinung genau auf den Punkt: „Richtig scheisse. […] Das heißt, entweder online oder du hast das Gerenne zwischen den ganzen Supermärkten, um das zu bekommen was man haben will… Richtig dumm“, brachte sie ihre Wut zum Ausdruck. Auch eine andere ehemalige Kundin ist besorgt um die Zukunft der Marke. „Fraglich, wie die gegen die Konkurrenz ankommen werden“, schreibt sie auf Facebook.

Veganz ist vor allem bei der jüngeren Generation eine absolute Must-Have-Marke. Darum wird sie sicherlich auch weiterhin über eine große Fangemeinde freuen können, die weiterhin die beliebten Produkte im Online-Shop oder den anderen Supermärkten kaufen wird. Ob der Schritt, alle eigenen Filialen zu schließen, dabei helfen wird, bleibt abzuwarten.