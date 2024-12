Rewe, Edeka und Co.: Bitteres Zeugnis für Weihnachtsprodukt! Hiervon sollten Kunden Finger lassen

In der Weihnachtszeit gehören Plätzchen in vielen Haushalten einfach dazu. Die Wahl zwischen selbstgebackenem Gebäck oder fertigen Teigen von Rewe, Edeka und Co. ist für viele eine Frage des Geschmacks, der Zeit und des Aufwands.

Während die einen den traditionellen Charme von selbstgemachten Keksen bevorzugen, setzen andere auf Backmischungen von Rewe, Edeka und anderen Supermärkten, um die vorweihnachtliche Stimmung schnell und unkompliziert zu genießen. Doch können diese Fertigprodukte geschmacklich überzeugen?

Rewe, Edeka und Co.: Konditormeister fällt hartes Urteil

Gerade erst hat die Stiftung Warentest fertiges Weihnachtsgebäck aus dem Supermarkt getestet und Alarm geschlagen (>>> hier die Details). Jetzt stellt sich direkt die nächste Frage: Selbst backen – aber auf welche Weise?

Das ARD-Magazin „Servicezeit“ hat drei beliebte Fertigteige getestet. Die Ergebnisse des Tests zeigen deutlich: Die bei Rewe, Edeka & Co. erhältlichen Produkte lassen in puncto Qualität und Geschmack oft zu wünschen übrig. Insbesondere für Feinschmecker, die auf eine besondere Note bei ihrem Weihnachtsgebäck Wert legen, dürfte der Griff zu Fertigteigen eine Enttäuschung sein.

Folgende Fertigteige wurden unter die Lupe genommen:

Frischer Butter Mürbeteig von „Tante Funny“

Vanillekipferl von „Lawa“

Schwarz-weiß-Gebäck von „Zauberhaft Backen“

Backmischungen für Weihnachtskekse keine Alternative

Konditormeister Matthias Ludwigs, bekannt für seine anspruchsvollen Rezepte, bewertete für die ARD-„Servicezeit“ Geschmack, Konsistenz und Backergebnis. Seine Kritik fiel deutlich aus: Die Fertigprodukte konnten nicht überzeugen.

Besonders enttäuschend waren – so das Urteil des Fachmanns – die Vanillekipferl von Lawa. „Das sind keine Vanillekipferl“, betonte Ludwigs. Es fehlte ihnen an dem charakteristischen Geschmack. Auch andere Fertigteige, die man bei Rewe, Edeka & Co. bekommt, boten keine Alternative zum Selberbacken.

Das Schwarz-weiß-Gebäck überzeugte zwar bei der Konsistenz: „Mürbe, leicht knusprig und zugleich weich.“ Doch geschmacklich ließ es zu wünschen übrig. „Es fehlt jegliche Raffinesse“, so Ludwigs‘ Fazit. Der Butter-Mürbeteig von Tante Funny zeigte ähnliche Schwächen. Zwar stimmte die Textur, doch geschmacklich konnte er nicht punkten.

Der Test zeigt: Wer Wert auf gutes Weihnachtsgebäck legt, sollte lieber selbst backen. Fertigmischungen von Rewe, Edeka & Co. mögen praktisch sein, doch sie können weder geschmacklich noch qualitativ überzeugen. Für den unverwechselbaren Duft und die persönliche Note in der Weihnachtsbäckerei bleibt die Eigenproduktion die beste Wahl. Wer zum Beispiel ein bisschen im Internet stöbert, wird schnell fündig – zum Beispiel bei unserem Partner-Portal „Leckerschmecker„.