Rewe: Nach Dubai-Schokolade – Supermarkt mit nächstem Trend-Food! „Neee, danke“

Wochenlang sorgte die Dubai-Schokolade für Furore, ist mittlerweile in vielen deutschen Supermärkten wie Rewe oder Netto angekommen. Doch während manche Menschen nicht genug von der Schokolade mit Pistazien-Creme und Engelshaar bekommen können, haben viele den teuren Trend längst satt. Vor allem, da man das Hype-Produkt mittlerweile auch auf Weihnachtsmärkten bekommen kann (hier mehr lesen).

Einzelhändler Rewe findet deshalb wohl, es wird Zeit für ein neues Trend-Food. Auf Social Media preist der Einzelhändler ein veganes Rezept an, das viele Kunden allerdings abschreckt!

Rewe: Rezept sorgt für Kunden-Spott

In der aktuelle Vorweihnachtszeit gibt es fettige Schlemmereien an jeder Ecke. In den Weihnachtsmärkten der Städte reihen sich Crepes- und Wurstbuden aneinander, die gesunde Diät gerät schnell mal in den Hintergrund.

Nicht allerdings bei Rewe. Auf Facebook wirbt der Supermarkt für eine vegane Alternative zur klassischen Bratwurst oder auch dem Hot Dog. „Der Carrot Hot Dog erobert das Netz! Mit Karotten statt Wurst und dem winterlichen Kick von Rotkohl – dieser vegane Trend hat es in sich! Perfekt für alle, die den Klassiker neu erleben wollen“, heißt es in der Werbung zu dem Rezept. Vor allem wird die Wurst des Hot Dogs hier durch eine Karotte ausgetauscht, vegane Hot-Dog-Brötchen machen den Snack perfekt. Doch viele Rewe-Kunden sind gar nicht begeistert.

Rewe: „Dieses kulinarische Desaster braucht niemand“

In den zahlreichen Kommentaren zu dem Beitrag tummelt sich vor allem Kritik. „Der vegane Hype ist vorbei, der Markt bereinigt sich gerade, weil eben sehr viele Produkte nicht wirklich schmecken. Karotten sind lecker, die muss man sich nicht in ein Brötchen packen… und ein Hot Dog ist auch lecker und ist eben mit Wurst, fertig“, findet etwa ein Kunde. „Hot Dog ohne Dog – neee, danke“, bestätigt ein anderer.

„Wenn man statt der Karotte ein Würstchen drauf tut, wird es richtig lecker, habe ich mir sagen lassen…So ein bisschen geraspelte Karotte kann man ja noch zusätzlich drauf machen“, witzelt eine weitere Kundin. „Diese kulinarischen Desaster braucht niemand“, ist dagegen eine andere knallhart.

Vereinzelt gibt es aber auch Facebook-Nutzer, die den Rewe-Tipp gerne annehmen – oder sogar noch verfeinern. „Den Bun würde ich erstmal mit veganer Salatcreme bestreichen und ein Blatt Eisberg zwischen klemmen, auf dem der Rest platziert wird. Vermutlich würde ich zudem noch Weißkrautsalat mit zupacken und ein paar rote Zwiebelringe oder -Würfel“, rät eine Frau.