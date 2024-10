Rewe, dm und Co: Kunden sind empört! Hier werden sie übel hinters Licht geführt

Haaröl: Tipps & Tricks für gesunde Haare

Trockene Spitzen, Haarbruch und Spliss – all das gehört der Vergangenheit an! Denn pflanzliche Öle sind der Geheimtipp für gesundes und glänzendes Haar.Doch was macht Haaröl so besonders und wie wird es richtig angewendet?