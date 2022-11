Rewe zieht Schlussstrich nach WM-Eklat – „Skandalös“

Rewe zieht einen Schluss-Strich! Das Unternehmen beendet wegen der „One Love“-Entscheidung mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit dem DFB.

Der Kölner Handelsriese Rewe beendet wegen der FIFA-Entscheidung zur „One-Love“-Armbinde ab sofort die Kooperation mit dem Deutschen Fußball-Bund. So will das Unternehmen deutlich machen: Wir distanzieren uns von der Haltung des Weltverbands FIFA und den von Präsident Gianni Infantino getätigten Aussagen! Deswegen verzichtet Rewe auf seine Werberechte aus dem Vertrag mit dem DFB – besonders im Bezug auf die Weltmeisterschaft. Das gab Konzernchef Lionel Souque am Dienstag (22. November) bekannt.

Rewe-Sprecher Souque erklärt sich

„Wir stehen ein für Diversität – und auch Fußball ist Diversität“, sagte Souque. „Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel.“

Der DFB teilte einen Tag zuvor mit, dass Kapitän Manuel Neuer bei der WM doch nicht mit der „One-Love“-Kapitänsbinde auflaufen wird. Dazu entschieden sich der DFB und die anderen beteiligten europäischen Verbände wegen angedrohter FIFA-Sanktionen.

Rewe: Sammelalbum gibt es gratis

Dass der DFB und Rewe ihren Vertrag nicht verlängern, war schon seit Oktober bekannt. Die WM war jedoch nicht der Grund. Nach den aktuellen Entscheidungen verzichtet Rewe aber nun ab sofort auf die Werberechte mit dem DFB. Das teilte Rewe dem Verband bereits mit.

Das WM-Sammelalbum bekommst du bei Rewe jetzt gratis. Die Kosten dafür trägt das Unternehmen. Die bisherigen Einnahmen durch das Album will Rewe spenden.

Der deutschen Nationalmannschaft und allen Spielern wünscht Rewe trotz des Schritts ausdrücklich viel Erfolg für die WM. „Wir stehen an eurer Seite und fiebern mit euch mit!“, sagte Souque. (mit dpa)