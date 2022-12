Rewe: Geht DIESE Aktion jetzt nach hinten los? Kunden blicken in die Röhre – „Stinksauer“

Nach dem Binden-Skandal bei der WM 2022 in Katar zog Rewe einen Schlussstrich und beendete die Zusammenarbeit mit dem DFB. Davon sind nicht nur Plakatwerbung und TV-Spots betroffen, sondern auch die beliebten Sammelkarten der Nationalspieler.

Bei Rewe endet die Aktion in dieser Woche. Heißt: wer sich die letzten Karten holen will, sollte schnell sein. Doch es gibt auch viele empörte Kunden, die oftmals nur in die Röhre blicken.

Rewe: Geht Sammelaktion nach hinten los?

Der Skandal um die „One Love“-Kapitänsbinde hatte Konsequenzen. Am 21. November machte der deutsche Fußballverband nach einer Fifa-Drohung einen Rückzieher, nimmt Manuel Neuer die Kapitänsbinde wieder ab. Mit der wollte man eigentlich ein Zeichen gegen Homophobie, Antisemitismus und Rassismus setzen. Doch der Weltverband und Gastgeber Katar wollten das nicht. Ein Tag später verkündete Rewe als erster Sponsor seinen Rückzug beim DFB.

Die Zusammenarbeit mit dem DFB wäre ohnehin beendet. Doch Rewe nahm das aktuelle Geschehen zum Anlass, früher auszusteigen als geplant. So gibt es seitdem keine TV-Spots, Werbung und auch keine Plastikkärtchen mit den Bildern der Kicker der Nationalmannschaft. Seit dem Ende der Zusammenarbeit wird das Sammelalbum kostenlos verteilt. An jeder Kasse gibt es die Sticker, nur solange der Vorrat reicht. „Die bisherigen Erträge des Albums wird Rewe nach Ablauf der Aktion vollständig spenden“, hieß es in der Mitteilung des Unternehmens.

Deshalb waren viele Kunden auch schnell und holten sich schnell noch die restlichen Sticker. Allerdings schaffte es nicht jeder, noch die letzten Sammelkarten für das Album zu holen. In den sozialen Netzwerken sind viele Sammler enttäuscht.

Rewe: Kunden blicken in die Röhre

Eine Kundin erzählt beispielsweise, dass sie seit Wochen auf die goldene Karte für das Album warte. „Erst die Probleme beim Einscannen und nachdem es endlich funktioniert hat, kommt die Karte nach gefühlten 100 Versuchen nicht. Kind ist enttäuscht, die ganze Familie, die beim Sammeln geholfen hat, sauer. Eine andere Frau berichtet: „Ich bin nicht nur genervt, sondern auch stinksauer. Seit es das Sammelalbum gibt, haben wir versucht alle Karten zu bekommen.“ Auch sie hatte Probleme beim Einscannen und ebenfalls noch nicht die Goldene Karte.

Bleiben sie und viele andere treue Sammler jetzt auf ihren Karten sitzen? Wir haben bei Rewe nachgefragt. „Die DFB-Sammelkartenaktion endet diese Woche, wobei die Ausgabe der Sammelkarten seit Aktionsbeginn unter dem Vorbehalt ’solange der Vorrat reicht‘ steht. Wenn es in Rewe-Märkten aktuell vielleicht keine Sammelkarten mehr gibt, ist diese Entwicklung aus den ähnlichen Sammelkartenaktionen der Vorjahre bekannt und spricht für eine gute Beteiligung und gute Disposition. Denn große Restmengen an nicht ausgegebenen Sammelkarten wegzuwerfen, ist – auch ökologisch – nicht sinnvoll“, heißt es in einem Statement an diese Redaktion.

Aktuell seien die Bestellungen der „goldenen Karte“ sehr hoch, „weshalb die Wartezeiten etwas länger dauern können.“ Für viele Kunden heißt es also weiterhin: abwarten und Geduld haben.