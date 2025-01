Rewe kündigt großes Aus an – was sich für Kunden ändert

Es ist eine Nachricht, die bei Rewe für Aufsehen sorgt!

Rewe, einer der größten deutschen Lebensmittelkonzerne, hat beschlossen, sich aus der Eigenproduktion von Brot und Backwaren zurückzuziehen. Der Schritt ist überraschend – und weckt zahlreiche Fragen. Doch was steckt hinter dieser Entscheidung?

Rewe: Konzern beendet Eigenproduktion von Brot

Laut der „Lebensmittel Zeitung“ plant Rewe, das Glockenbrot-Werk in Frankfurt am Main in den kommenden drei bis fünf Jahren schrittweise stillzulegen. Für die 480 Beschäftigten des Frankfurter Werks sucht der Konzern eine sozialverträgliche Lösung. Was in der Regel bedeutet, dass man auf Umschulungen oder andere Unterstützungsmöglichkeiten setzt, um den Übergang zu erleichtern.

Ein weiterer schwerer Schritt: Das Werk in Bergkirchen soll noch in diesem Jahr an die Firma Harry Brot verkauft werden.

Der Grund für die Entscheidung ist laut „chip.de“ klar: Wirtschaftliche Erwägungen. Wie Rewe in einer Mitteilung erklärt, sei der Standort Frankfurt nicht mehr in der Lage, sich weiter auszudehnen. Die Kapazitäten sind erschöpft, und ein Neubau würde hohe Kosten verursachen. Hans-Jürgen Moog, der für Ware und Einkauf im Rewe-Vorstand zuständig ist, erklärt: „Die Glockenbrot-Bäckerei war über Jahrzehnten ein integraler Bestandteil der Rewe Group. Dennoch haben wir die schwere Entscheidung getroffen, uns aus der Eigenproduktion von Brot- und Backwaren perspektivisch zurückzuziehen.“

Rewe: Auswahl an Backwaren-Sortiment bleibt breit

Doch keine Sorge, es wird nicht ganz „brötchenlos“ bei Rewe. Denn Harry Brot, das Unternehmen, das künftig das Werk in Bergkirchen übernimmt, plant bereits einen neuen Produktionsstandort in Erlensee bei Frankfurt. Dieser soll voraussichtlich 2028 in Betrieb gehen und den Supermarkt mit Backwaren beliefern, sodass der Verlust kompensiert werden kann.

Was bedeutet das für die Brotliebhaber? Rewe-Kunden werden wahrscheinlich weiterhin eine breite Auswahl an Backwaren im Sortiment finden – allerdings nun von externen Produzenten wie Harry Brot, die die Produktion übernehmen.

Trotz des Rückzugs aus der Brotproduktion bleibt Rewe in anderen Bereichen weiterhin stark: Die Fleisch- und Wurstproduktion im Tochterunternehmen Wilhelm Brandenburg wird mit erhöhtem Investitionsvolumen weitergeführt. Konkrete Zahlen dazu will der Konzern jedoch nicht preisgeben.