Rewe startet mit eigenem Billig-Bier durch – ein Detail überrascht

Wer bei Rewe einkaufen geht, hat die Qual der Wahl, was das Sortiment angeht. Das gilt auch für die Biere. Dort gibt es von Weißbier, Schwarzbier, Pils, Kölsch, Alt-Bier, Bock,- Lager-, Keller und alkoholfreiem Bier alles, was Bier-Liebhaber brauchen.

Jetzt startet Rewe sogar mit einem eigenen Billig-Bier durch. Als wäre das bei der bestehenden Auswahl nicht schon überraschend genug, kommen bei einem Detail Fragen auf.

Rewe startet mit Billig-Bier durch

Rewe bietet Kunden seit neustem Getränke der Eigenmarke „Kosmonaut“ an. Als Erstes auf den Markt kam nach Angaben von „GetränkeNews“ ein Helles, welches in der Mauritius Brauerei in Zwickau hergestellt wird. Auch ein Blick auf die Website zeigt: Es gibt einen ganzen Kasten mit 20 Mal 0,5 Liter und ein Viererpack mit ebenfalls 0,5 Liter. Damit geht Rewe mit dem Hype um das Hellbier mit, denn das ist in Deutschland aktuell besonders beliebt.

Das Problem: ganz günstig ist die Biersorte in der Regel nicht. Nach Angaben von „GetränkeNews“ zahlen Kunden für Halbliterkästen oft 15 Euro oder mehr. Der 20 x 0,5-Liter-Kasten der Rewe-Marke ist mit 11,99 Euro deutlich günstiger. Dazu heißt es auf der Website von „Kosmonaut“: „Unser Helles katapultiert dich in neue Geschmackssphären. Mit leichten Zitrusnoten, einer Prise Sternenstaub und der perfekten Mischung aus Hopfen, Malz und Gerste. Hier bleibt nur der Preis auf dem Boden!“ Ein Detail überrascht allerdings.

Dieses Detail überrascht

Das Billig-Bier der Eigenmarke ist aktuell in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verfügbar. In den Rewe-Filialen der anderen Bundesländer gibt es das Produkt hingegen noch nicht.

Kurios ist in dem Fall vor allem, dass es bislang nicht in den Rewe-Filialen in Bayern eingeführt wurde. Denn gerade dort erfreut sich Weißbier an großer Beliebtheit. Ob und wann es dort eingeführt wird, bleibt vorerst abzuwarten.