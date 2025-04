Rewe-Chef spricht das aus, was viele Kunden tagtäglich sehen – „Brutal“

Bei Rewe haben Kunden die Qual der Wahl, was die Produkte angeht. In den Filialen werden sie allerdings festgestellt haben: Einige Preise sind in den letzten Wochen deutlich in die Höhe geschossen.

Das betrifft vor allem zwei Produkte, auf die viele Verbraucher wohl nur ungern verzichten wollen. Die Preissteigerungen sind auch einem Rewe-Chef nicht entgangen, der jetzt radikal durchgreift.

Rewe: DIESE Produkte sind teurer geworden

Vor allem Kakao und Kaffee sind bei Rewe und Co. deutlich teurer geworden. Dass die Preise so stark steigen, liegt in erster Linie an den Rohstoffpreisen, wie Rewe-Group-CEO Lionel Souque, bereits erklärte (>>> hier mehr lesen).

Er geht nicht davon aus, dass sich die Lage in naher Zukunft bessert. „Uns werden zurzeit von den Herstellern jede Woche neue Preiserhöhungen angekündigt“, sagte der Rewe-Chef bei der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf. Mit dieser Entwicklung möchte er aber offenbar nicht mitgehen.

Chef greift durch: „kämpfen brutal dagegen“

„Wir winken nicht jede Preiserhöhung durch, sondern prüfen, ob sie nachvollziehbar ist“, erklärt der Rewe-Chef. „Da kämpfen wir brutal dagegen.“ Für Kunden dürften das durchaus gute Nachrichten sein.

Es könnte allerdings auch zu Nachteilen kommen: Supermärkte und Discounter hatten sich schon oft gegen Unternehmen gewährt, die ihre Produkte immer teurer machten. Sie schmissen die entsprechende Ware daraufhin aus den Regalen, sodass Verbraucher darauf dann gar nicht mehr zugreifen konnten. Einen solchen Fall gab es kürzlich beispielsweise bei Edeka (>>> hier mehr lesen).