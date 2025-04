Aldi, Lidl und Co.: Jetzt ist es offiziell! Das steckt in diesen Discounter-Produkten

Produkte von teuren Marken sind nicht immer besser als Discounter-Produkte von Aldi, Lidl und Co. Das finden Experten nach Vergleichen immer wieder aufs neue heraus. Erst kürzlich haben sie Schokolade genauer unter die Lupe genommen. Ein Marken-Produkt ist im Öko-Test mit der Note 6 durchgefallen (>>> hier mehr lesen).

Jetzt wurde ein weiteres Produkt von Experten von Stiftung Warentest geprüft, das es bei Aldi, Lidl und Co. gibt und wohl nahezu jeder zu Hause hat: Honig. Doch was steckt eigentlich in den Discounter-Produkten?

Aldi, Lidl und Co.: Honig im Test

Insgesamt haben die Experten von Stiftung Warentest 24 Honig-Sorten getestet – mitunter von Aldi und Lidl. Zu den Kriterien zählen unter anderem Geschmack, Authentizität und Schadstoffe.

Was viele Honig-Fans freuen dürfte: Ganze 14 Produkte erhielten die Note „gut“. Doch welche Honig-Produkte sind die besten?

Diese Honige schneiden besonders gut ab

Zu den besten Honigen gehören nach Angaben von Stiftung Warentest diese Produkte:

1. Platz: Honig „Frühlingssummen“ von der Marke Breitsamer (6,49 Euro pro 500 Gramm)

2. Platz: Gut Bio-Honig cremig von Aldi (3,75 Euro für 500 Gramm)

3. Platz: Maribel Cremiger Blütenhonig streichzart von Lidl (2,79 Euro pro 500 Gramm)

4. Platz: Vom Land Blütenhonig cremig von Netto (2,79 für 500 Gramm)

Der Test zeigt also erneut: Gute Qualität muss nicht zwangsläufig teuer sein. Zwar sicherte sich ein Marken-Produkt den ersten Platz, doch auch bei den Artikeln von Aldi, Lidl und Netto kann man nicht über das Ergebnis klagen. Im Gesamturteil erhielten alle drei Discounter mit 1,9 die Note „Gut“.