Rewe: Amerikanerin betritt Markt und kann typisch deutsche Eigenart nicht verstehe

Jeder kennt es: Im Urlaub geht man in den Supermarkt und sucht seine Lieblingsartikel. Doch Fehlanzeige, stattdessen findet man viele Artikel, die einem bislang unbekannt waren. Das gleiche passiert auch vielen Ausländern, wenn sie nach Deutschland kommen.

Bestes Beispiel ist nun eine junge Frau aus Amerika. Als sie einen Rewe-Markt in Deutschland betritt, bleibt sie vor einem Regal mit großen Augen stehen. Was hierzulande gewöhnlich ist, ist für die Touristin völlig fremd.

++ Edeka, Rewe, Kaufland & Co.: Ekel-Alarm bei beliebtem Kinder-Produkt – Kunden kriegen Geld zurück ++

Rewe: Amerikanerin traut ihren Augen nicht

Auf „X“ postete die junge Frau ein Bild von übereinandergestapelten Plastikbechern, die mit Eiswürfeln befüllt sind. „Neuer Artikel bei Rewe gedroppt“, schreibt sie dazu und scheint von dem Anblick irritiert. Auch anderen Usern geht es ähnlich. „Der amerikanische Verstand kann das nicht begreifen“ und „Das ist total verrückt“, heißt es in den Kommentaren.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den USA sind Eiswürfel an vielen Stellen frei verfügbar, zum Beispiel in Hotels gibt es riesige Kühltruhen, in denen große Mengen Eiswürfel gelagert werden. Jeder Gast hat die Möglichkeit, Eiswürfel frei rauszunehmen – und auch Nicht-Hotelgäste bedienen sich schon mal gerne daran. Dass man dafür in Deutschland Geld zahlen muss, ist für Amerikaner daher wohl eher ungewöhnlich. Auch der Nachhaltigkeitsaspekt ist hinsichtlich dem Plastikverbrauch kritisch zu betrachten, doch dahinter steckt tatsächlich eine kluge Geschäftsidee.

TikTok-Trend landet bei Rewe

Denn die Eisbecher haben ihren Weg in einige Rewe-Filialen über TikTok gefunden, wie die Rewe-Familie Martin Kolbe Ohg auf Facebook erklärt: „Icemänner Ice Cup gibt’s bei uns!

Damit Ihr die neuesten Tik Tok Trends probieren könnt“, heißt es dort. Die Idee dahinter: die Eisbecher, die aus Asien kommen, sind wie der Coffee-to-go der Kühlgetränke.

Perfekt bei heißem Wetter kann einfach ein Bier oder eine Limo reingeschüttet und kalt genossen werden. In der Rewe-Familie Martin Kolbe Ohg liegt der Preis pro Becher bei 1,99 Euro. Der Icemänner Ice Cup ist nicht der einzige TikTok-Trend, der es ins Regal von Rewe geschafft hat (hier mehr dazu).