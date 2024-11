Rewe, Aldi und Co.: Kult-Marke mit außergewöhnlicher Aktion – Kunden sollten genau hinsehen

Kunden wird bald bei Rewe, Aldi und Co. bei einer Kult-Marke etwas ganz Besonderes auffallen. Der Smoothie-Hersteller True Fruits nutzt nämlich jetzt eine ganz besondere Marketingstrategie, um damit Hinweise zu vermissten Personen zu erhalten.

Auf den Smoothies von True Fruits sind bald zwei Gesichter von Personen zu sehen sein, die man seit Jahren vermisst. Damit will das Unternehmen die Suche nach den beiden Vermissten Lars Mittank und Inga Gehricke unterstützen. Die Flaschen werden bald in den Regalen bei Rewe, Aldi und Co. zu sehen sein.

Rewe, Aldi und Co.: Aufmerksamkeit soll bei der Suche helfen

Lars Mittank verschwand im Juli 2014 im Alter von 28 Jahren in Bulgarien, wie „T-Online“ berichtet. Die letzte Aufnahme von Mittank entstand am Flughafen von Varna, wo eine Kamera ihn aufzeichnete. Der Mann suchte am Flughafen einen Arzt auf. Nach nur 41 Minuten verließ er den Behandlungsraum, ohne erkenntlichen Grund. Dann wurde Mittank dabei beobachtet, wie er panisch den Flughafen verließ. Er ließ sein Handy, seinen Ausweis und seine Reisetasche am Flughafen zurück. Seitdem gab es kein weiteres Lebenszeichen des Mannes. Mittlerweile wird der Vermisstenfall im Auftrag der Familie von Mittank privat vermittelt.

Mit der Aktion in Kooperation mit True Fruits erhofft sich Mittanks Familie, neue Hinweise zu erhalten. Vielleicht weiß ein Kunde von Rewe, Aldi und Co. etwas über den mysteriösen Fall. Die Mutter des Vermissten erklärt: „Ich habe gesehen, dass in den USA damals auf Milchtüten nach Vermissten gesucht wurde und wollte das unbedingt auch für Lars machen. Ich brauche diese Aufmerksamkeit, um weiter nach meinem Sohn zu suchen.“

Victoria Gehricke, die Mutter der vermissten Inga Gehricke, erhofft sich ebenfalls, Hinweise durch die Aktion bei Rewe, Aldi und Co. zu erhalten. Inga Gehricke verschwand im Alter von fünf Jahren am 2. Mai 2015 in Wilhelmshof, einem Ortsteil von Stendal in Sachsen-Anhalt, wie „T-Online“ berichtet. Das Mädchen wollte an dem besagten Tag mit den Vorbereitungen zum Grillen helfen. Sie brachte Getränke zu einem Sportplatz und spielte am Waldrand. Danach fehlt von ihr jegliche Spur.

True Fruits bietet Geld für Hinweise zu den Fällen

Nach fast zehn Jahren weiß man weiterhin nicht, was mit dem Mädchen passiert ist. Trotz einer umfangreichen Suchaktion und dem Einsatz von mehr als 1.500 Einsatzkräften gab es bislang keine Hinweise. Mittlerweile ermittelt seit 2023 eine Cold-Case Einheit zu ihrem Verschwinden. Victoria Gehricke erhofft sich, dass die Aktion Licht ins Dunkel bringen kann. Sie berichtet: „Für mich ist das eine Chance, dass meine Familie und ich neue Hinweise zu Inga erhalten. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass mein Kind gefunden wird.“

Auf den Smoothie-Flaschen sind ebenfalls Informationen zu den beiden Fällen nachzulesen. Für neue Hinweise zu den Fällen sind jeweils 50.000 Euro ausgelobt. Das Unternehmen True Fruits steuert im Fall von Mittank 10.000 Euro zu dieser Belohnung dazu, die restlichen 40.000 Euro stammen von seiner Mutter. Auch im Fall von Inga Gehricke steuert das Unternehmen 25.000 Euro zu der Belohnung dazu, die Polizeiinspektion Magdeburg stellt die andere Hälfte des Betrages.