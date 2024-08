Rewe, Aldi und Co: Kunden schauen neidisch auf Konkurrenz – Supermarkt-Mitarbeiter flippen aus!

Wer seinen Wocheneinkauf bei Rewe, Aldi und Co. erledigt, geht meist mit einem Einkaufszettel in den Supermarkt, um alle Zutaten für seine Rezepte zusammenzusuchen. Das kann unter Umständen nicht nur Zeit kosten, sondern erfordert auch Kreativität im Vorfeld. Gerade wer mehrmals in der Woche frisch kocht, stößt manchmal an seine Grenzen, wenn es darum geht, nicht immer das Gleiche zu kochen.

So geht es auch dieser Kundin, die sich deshalb Menü-Boxen im Supermarkt wünscht. „Fertig gepackte Taschen mit allen Zutaten, täglich wechselnd, damit die Einfallslosen (also ich) nicht erst überlegen müssen, was sie kochen könnten und was man dafür alles braucht“, erklärt sie ihren Wunsch auf X. Doch was es hierzulande nicht gibt, gibt es bei unseren Nachbarn längst.

Rewe, Aldi und Co: Fertig-Rezepte aus der Box?

Nachdem die Userin ihren Wunsch gepostet hatte, meldeten sich zahlreiche andere zu Wort, die es ähnlich sehen. Außerdem erklärte einer, dass es dieses Angebot bereits bei AlbertHejn in den Niederlanden gebe. Dort würden jede Woche zwei bis drei wechselnde Gerichte abgepackt angeboten, inklusive Gewürzmischung und Kochanleitung. Das klingt doch gut, findet auch die Verfasserin des Beitrags. Diese Redaktion hat daraufhin bei Rewe, Aldi und Co. nachgefragt: Wird auch hierzulande über ein ähnliches Konzept nachgedacht?

Sieht eher nicht so aus, lautet die zusammenfassende Antwort. Aldi Süd bestätigte auf Nachfrage, dass solche Kochboxen in der Vergangenheit getestet wurden, es dieses Angebot aber nicht mehr gibt. Hat es sich etwa nicht durchgesetzt? Auch Lidl bestätigte, dass sie derzeit keine vorgepackten Tüten mit Lebensmitteln und Rezepten anbieten, aber ständig neue Möglichkeiten und Angebote prüfen würden. Auch Rewe bietet keine Kochboxen an. Rewe und Lidl verwiesen jedoch auf die Rezeptdatenbank auf ihren Websites. Wer also Anregungen sucht, sollte einfach mal auf der Website stöbern!

Mitarbeiter sind kritisch

Nicht nur die Supermärkte Rewe, Aldi und Co. reagieren zurückhaltend auf diesen Servicewunsch. Auch die Supermarktmitarbeiter sind von der Idee eher wenig angetan. „Die Mitarbeiter sind froh wenn sie gerade so mit ihrer Arbeit fertig werden – Tütchen packen, ich wüsste nicht, wann“, bringt es ein User auf den Punkt. Andere Nutzer sehen in dem Angebot auch Probleme, etwa wenn es um Unverträglichkeiten oder Vorlieben geht.

Wer sich also nicht mehr den Kopf über Gerichte zerbrechen möchte, muss entweder in die Niederlande zur Konkurrenz fahren oder sich weiterhin im Internet oder in Rezeptbüchern inspirieren lassen.