Rewe, Aldi und Co. liefern sich heftigen Kampf – mit diesen Folgen für Kunden

Einkaufen ist teurer geworden. Nun gut, das ist erst einmal keine Neuigkeit. Doch zuletzt gab es Hoffnung, dass die Preise irgendwann wieder sinken würden. Aber Fehlanzeige!

Studien zufolge haben sich die Preise bei Rewe, Kaufland, Aldi und Co. gegenüber dem Vorjahr um satte 22,3 Prozent erhöht. Das zeigt Wirkung und viele Kunden kaufen fast nur noch preiswertere Aktionsprodukte oder Eigenmarken. Heißt im Umkehrschluss: Weniger Profit für die Händler.

Um das zu ändern, liefern sich Rewe, Kaufland, Aldi und Co. einen heftigen Wettkampf, um mit diversen Strategien ihre Kunden wieder zu mehr Einkäufen zu bewegen!

Rewe, Aldi und Co. kämpfen um Kunden

Edeka fürchtet etwa, dass man jetzt aufgrund von Preiserhöhungen von den Kunden als „teurer Supermarkt“ abgestempelt wird und die Menschen zum Discounter abwandern. Deshalb weigern sich die Edeka-Chefs aktuell, teurere Produkte von Mega-Konzernen wie Mars oder Pepsico zu verkaufen, um das Preislevel nicht aus dem Ruder laufen zu lassen.

Aber klar ist auch, dass leere Regale für das Image eines Ladens mindestens genauso schädlich sind wie hohe Preise. Viele Kunden haben keine Lust, sich von Läden vorschreiben zu lassen, was für sie zu teuer sei und was nicht. „Letztlich wollen die Kunden ihre Lieblingsmarke“, erklärt Handelsexperte Gerrit Heinemann, Professor an der Hochschule Nordrhein, der „Welt“.

Aldi und Lidl im Werbe-Wettkampf

Gleichzeitig würden Aldi und Lidl als marktführende Discounter des Landes ihre neue Kundenflut nur ungern wieder verlieren – und wollen sie an der Stange halten. Aldi wirbt aggressiv mit gesenkten Obst- und Gemüse-Preisen. Lidl will dagegen Kunden vor allem mit gesunden Eigenmarken zum Discounterpreis locken.

Welche Strategie sich am Ende durchsetzt und ob Supermärkte oder Discounter am Ende die größten Besuchermassen abgrasen können – das wird sich wohl in den nächsten Monaten zeigen.