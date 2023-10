Rewe, Aldi und Co: Verband schlägt Alarm! DIESES Lebensmittel wird jetzt knapp

Kunden von Rewe, Aldi und Co. dürften bei dieser Nachricht seufzen. Schon droht die nächste Knappheit bei einem Lebensmittel in Deutschland. Supermärkte und Discounter könnten, sobald die Bestände aufgebraucht sind, nur noch sporadisch beliefert werden.

+++ Real droht endgültiges Aus – DIESER Supermarkt will übernehmen +++

Ein Industrie-Verband bemerkt bereits seit geraumer Zeit, dass die Lage immer brenzliger wird. Müssen Kunden von Rewe, Aldi und Co. bald sparen, um sich das Lebensmittel noch leisten zu können? Oder wird es wieder ein Kampf wie zuletzt bei Mehl, Öl und Co?

Rewe, Aldi und Co: Apfelsaft wird knapp

Wie der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie (VdF) meldet, sieht es für die aktuelle Keltersaison bei Apfelsaft mau aus. „Nach den uns aktuell vorliegenden Ernteergebnissen wurde gegenüber der Vergleichswoche 2022 bislang nur die Hälfte der Apfelmenge gekeltert“, merkt der Geschäftsführer Klaus Heitlinger an.

Auch interessant: Edeka, Rewe, Aldi und Kaufland: DIESE Produkte könnten bald verschwinden

Die Situation in Deutschland ist schwierig und das hängt an verschiedenen Faktoren. Schon im Juli hatte der Verband die Streuobsternte als gering eingeschätzt, sie fällt nun aber noch kleiner aus als gedacht. So kommen die Liefermengen teils schon an das Tief im Frostjahr 2017 heran. Woran das liegen mag?

Preise für Apfelsaft werden steigen

Drei außergewöhnlich heiße und trockene Sommer liegen hinter Deutschland, so geht die Ernte nun schon seit Jahren stetig zurück. Erschwerend kommt nun ein schwaches Erntejahr hinzu. Und weil der Verkauf auf dem Tafelobstmarkt aufgrund fehlender Überbestände bei Lageräpfeln aktuell so gut läuft, bleibt kaum nach Obst für die Saftherstellung übrig.

Mehr News:

Wie das nun mal so ist, wirkt sich eine Knappheit auf dem Markt automatisch auf die Verkaufspreise aus. Die steigen für Äpfel schon seit Mitte August, was sich auf die Erzeugnisse der Kelter-Saison auswirken dürfte. Die Nachfrage wächst überall, wie der VdF bemerkt, doch wenn die Ernte so schwach bleibt, könnte das irgendwann zu großen Problemen führen.