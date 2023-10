Edeka, Rewe, Aldi und Kaufland: Hersteller insolvent! DIESE Produkte könnten bald verschwinden

Kunden von Edeka, Rewe, Aldi und Kaufland müssen jetzt ganz stark sein. Einige Produkte könnten jetzt für immer aus den Regalen verschwinden. Grund ist die Insolvenz eines Unternehmens.

Traurige Nachrichten für viele Kunden von Edeka, Rewe, Aldi und Kaufland: Das Food-Startup „Purefood“ hat Insolvenz angemeldet! Das Unternehmen kennst du vor allem durch seine Bio-Eismarke Lycka. Verschiedene Lycka-Produkte wie beispielsweise Eis, Pizza und Riegel waren in zahlreichen Supermarkt- und Discounter-Filialen gelistet.

+++Edeka: Nach Preisstreit mit Kelloggs – Kunde flippt wegen Angebot völlig aus! „Hat sie nicht mehr alle!“+++

Auch Deutsche-Bahn-Kunden könnten bitter enttäuscht werden

Und sogar Kunden der Deutschen Bahn kamen in den Lycka-Genuss: Der Hersteller schaffte es mit seinem veganen Schokoriegel in die Zugrestaurants. Wie es mit dem Konzern und den Produkten in Zukunft weitergeht, ist unklar. Das berichtet die „Lebensmittel-Zeitung“.

Mehr zu den Supermärkten und Discountern: Aldi, Rewe und Co.: Trotz Inflation günstig einkaufen? Kunden tappen HIER in die Preisfalle

Laut dem Geschäftsführer Carlo Kohns war der Hauptgesellschafter, das Corvis Family Office, ausschlaggebend für die Entscheidung. Corvis hatte das Unternehmen vor rund einem Jahr noch saniert – jedoch ohne Erfolg.

Mehr Themen und News von unserer Seite haben wir hier für dich zusammengefasst:

Verlust immer höher, Umsatz stieg kaum

Bereits im Jahr 2020 betrug der Verlust bereits satte 2,1 Millionen Euro. Ein Jahr später stieg er sogar auf circa 3,5 Millionen Euro. Währenddessen stieg der Umsatz kaum, 2020 setzte die Firma 5,3 Millionen Euro um. Ein Jahr später waren es 6,4 Millionen, wie die „Lebensmittel-Zeitung“ weiterhin berichtet. Bereits im vergangenen Jahr verließ Felix Leohnhardt das Unternehmen. Es bleibt abzuwarten, ob die Lycka-Produkte tatsächlich für immer aus den Regalen von Edeka, Rewe, Aldi und Kaufland fliegen werden.