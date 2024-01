Rewe, Aldi und Co.: Teurer Einkauf ade! SO kannst du jetzt ordentlich Geld sparen

Wer in den letzten Wochen und Monaten bei Rewe, Aldi und Co. einkaufen gegangen ist, der musste mit Erschrecken feststellen, dass das Phänomen der gestiegenen Lebensmittelpreise noch lange kein Ende gefunden hat. Doch mit ein paar einfachen Tipps und Tricks kannst du trotz der teuren Preise an der ein oder anderen Stelle ganz schön viel Geld sparen.

Egal ob Obst und Gemüse, Fleisch oder Süßigkeiten – die Artikel bei Rewe, Aldi und Co. kosten nach wie vor mehr, als noch vor einige Jahren. Während früher für einen kleineren Betrag der ganze Einkaufswagen bis oben hin gefüllt war, können heutzutage für das gleiche Geld nicht mehr allzu viele Produkte gekauft werden. Mit den folgenden Tipps kannst du dir jedoch das ein oder andere Schnäppchen einheimsen und deinen Geldbeutel etwas schonen.

Rewe, Aldi und Co.: Sparfüchse aufgepasst

Angebotsprospekte sind Schnee von gestern? Von wegen! Wer vor dem Einkauf in Spar-Angeboten stöbert oder an der Kassen einen Coupon zückt, der kann „bis zu 50 Prozent auf den regulären Preis“ sparen, wie „Chip.de“ zuletzt berichtete. Außerdem: Gut geplant ist halb gewonnen! Wer sich vor dem Einkauf gut vorbereitet und auf Spontaneinkäufe aktiv verzichtet, der wird am Ende des Monats feststellen, dass damit bares Geld gespart werden kann.

Ein weiterer Tipp für echte Schnäppchen-Jäger: kurz vor Ladenschluss einkaufen. Obst, Gemüse, Fleisch und Joghurt halten sich nicht ewig. Daher können sich Kunden zur späten Stunde bei Rewe, Aldi und Co. darauf gefasst machen, dass das ein oder andere Produkt garantiert mit einem satten Rabatt ausgestattet ist.

Zu guter Letzt: Wer sparen will, muss nicht gleich auf heiß begehrte Lieblingsprodukte komplett verzichten. Manchmal macht es schon einen großen Unterschied, bei dem ein oder anderen Artikel auf die Eigenmarke des jeweiligen Ladens zurückzugreifen.