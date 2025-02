Rewe, Aldi und Co. greifen zu Einkaufswagen-Trick – Kunden merken es nicht!

Dass Supermärkte und Discounter, wie Rewe und Aldi, immer wieder Tricks anwenden, um die Kunden in Kauflaune zu bringen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Bei diesem neusten Trick kann man es jedoch kaum fassen, denn dafür werden ausgerechnet Einkaufswagen genutzt.

Eine Studie der Universität Innsbruck kam zu dem Ergebnis, dass Supermärkte wie Rewe, Aldi und Co. ihrem Umsatz durch ein neues Einkaufswagen-Design steigen können. Die Position der Halterungen der Einkaufswagen hat nämlich immensen Einfluss auf das Kaufverhalten der Kunden.

Rewe, Aldi und Co.: Kaufverhalten verändert sich durch Bewegungen

Statt des üblichen Einkaufswagens mit waagerechter Lenkstange wurden bei der Studie Einkaufswagen mit parallelen Griffen genutzt. Das Ergebnis war erschreckend. Durch das neue Einkaufswagen-Design haben die Kunden von Rewe, Aldi und Co. nämlich mehr Produkte gekauft und 25 Prozent mehr Geld ausgegeben.

Aber wie kann es sein, dass die Position der Halterung des Einkaufswagens einen so immensen Einfluss auf das Kaufverhalten haben kann? Der Grund dafür liegt an der Aktivierung unterschiedlicher Muskelgruppen, wie der Innsbrucker Marketingexperte Mathias Streiche erklärt.

Bei einem herkömmlichen Einkaufswagen nutzen Kunden von Rewe, Aldi und Co. vorwiegend den Trizepsmuskel, um den Wagen zu schieben. Streicher erklärt jedoch in der Studie der Universität Innsbruck: „Die psychologische Forschung hat gezeigt, dass die Aktivierung des Trizeps eine typische Vermeidungshaltung ist und daher eher mit Ablehnung oder Vermeidung assoziiert wird.“ Also keine Bewegung, wodurch die Kunden in Kauflaune kommen.

Nutzung des Bizeps lässt Kunden mehr Geld ausgeben

Wenn jedoch Einkaufswagen einen parallelen Griff haben, aktivieren Kunden den Bizeps. Dies kann die Konsumfreude der Kunden von Rewe, Aldi und Co. immens steigen. Streicher erklärt: „Menschen bringen erwünschte Dinge wie Produkte durch Annäherungsbewegungen in Besitz, eine Aktivität, für die vor allem der Bizeps relevant ist.“

Eine Theorie, die sich auch in der Praxis bestätigt hat. Bei einem Test der Uni Inns­bruck haben Kunden von Aldi, Rewe und Co, die den neuen Einkaufswagen genutzt haben, im Durchschnitt rund 34 Euro ausgeben. Kunden mit einem herkömmlichen Einkaufswagen haben dagegen rund 26 Euro bezahlt, also 8 Euro weniger.