Rewe, Aldi und Co.: Kunden reißt die Hutschnur! „129 Euro – ist das ein Scherz?“

Kunden von Rewe, Aldi und Co. können es wohl nicht mehr hören. Seit die Dubai-Schokolade in aller Munde ist, gleicht der Gang zum nächsten Supermarkt oder Discounter nur noch einem Spießrutenlauf. Im Kommentar unserer Redakteurin erfährst du, warum der Dubai-Trend endlich ein Ende finden muss >>>.

Auch immer mehr Hersteller wollen ihre Produkte im Dubai-Style vermarkten. Doch womit ein Cola-Produzent jetzt im Netz wirbt, lässt Kunden von Rewe, Aldi und Co. endgültig im Sechseck springen.

Rewe, Aldi und Co.: Dubai-Cola sprengt alle Dimensionen

Die Afri Cola gibt es mittlerweile in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Doch hast du schon von der neuesten Dubai-Edition gehört? „Echter Goldstaub. Echte Pistazie“, wirbt der Cola-Hersteller jetzt bei Instagram und gibt dazu auch bereits mit einem Augenzwinkern einen Preis bekannt: „Nur 129 Euro.“

Viele Kunden von Rewe, Aldi und Co. lesen die Ironie hinter dem Instagram-Beitrag direkt heraus. So kommentiert einer: „Einfach Dubai Cola lieben wir.“ Auch andere sind sich sicher: „Noch nie so eine günstige Dubai Schokolade gesehen“ und „Nur 129 Euro – ist das ein Scherz?“ Der Nächste überlegt sogar scherzhaft, „gleich nen Kasten“ bei Afri Cola zu bestellen. Doch einigen anderen Supermarkt- und Discounter-Kunden ist schon längst nicht mehr zum Lachen zumute.

Rewe, Aldi und Co.: Kunde wird deutlich

So spricht sich ein Kunde ganz klar gegen den neuen Schokoladen-Trend aus. „Wer will schon nach Dubai?“ Ein anderer dagegen zweifelt noch an der Ironie des Beitrags von Afri Cola: „Ist nicht echt oder? Ist doch noch gar nicht April.“ Darauf kann der Hersteller nur trocken erwidern: „April, November, ganz egal, in Dubai scheint immer die Sonne!“

Einen anderen Kunden von Rewe, Aldi und Co. scheint der neue Dubai-Trend aber so gar nicht zu interessieren, wie er in seinem Kommentar deutlich macht: „Bringt mal lieber die Cola-Mix (mit richtigem Zucker natürlich!) wieder zurück in meinen Dorf-Rewe!“ Ob Afri Cola darauf wirklich Einfluss hat, mag stark bezweifelt werden.