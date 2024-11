Rente, Telekom, Deutsche Bahn: Das ändert sich im Dezember

Es wird wieder kälter, die Tage werden kürzer und bald ist endlich Weihnachten. Doch im Dezember stehen noch einige Veränderungen an, bevor sich das Jahr endgültig zum Ende neigt. Von den Änderungen betroffen sind Rente, Telekom sowie die Deutsche Bahn.

Das könnte dich auch interessieren: Rente 2025: Weitere Hammer-Erhöhung bahnt sich an – erste Zahlen kursieren schon

Nicht nur in der Politik stehen uns viele Änderungen bevor, sondern auch die Rente, Telekom und Deutsche Bahn sind von einigen Neuerungen betroffen. Und diese haben es in sich.

Änderungen im Dezember: Rente, Telekom und Deutsche Bahn

Das Gehalt im Dezember könnte etwas höher ausfallen, wie „br“ berichtet. Denn zum 01. Januar 2025 steigt der Grundfreibetrag für die Einkommenssteuer um ganze 180 Euro auf insgesamt 11.784 Euro. So bleibt vom Brutto mehr Netto übrig. Die Anhebung gilt auch rückwirkend für den Dezember. Menschen, die die Rente beziehen und Freiberufliche bekommen die Steuererleichterung allerdings erst mit der nächsten Einkommenssteuer zu spüren. Auch der steuerliche Kinderfreibetrag für 2024 wurde um 228 Euro auf 6.612 Euro gehoben.

+++Telekom zahlt Kunden 600 Euro zurück – doch die Sache hat einen großen Haken+++

Wie auch bei der Rente steht bei der Telekom eine große Änderung bevor. Zum 01. Dezember werden die In- und Auslandsauskunft sowie der Weckservice ihren Betrieb einstellen. Die Services lohnen sich laut der Telekom nicht mehr, denn die Zahl der Nutzer ist den letzten Jahren dramatisch gesunken. Wo vor dreißig Jahren noch 550 Millionen Anfragen eingingen, sind es jetzt jährlich nur noch rund zwei Millionen. Alternativen für die Auskünfte sind Online zu finden.

Winterfahrplan bei der Deutschen Bahn

Zum Ende des Jahres stehen nicht nur Änderungen für Bezieher der Rente oder Nutzer der Telekom an – auch die Deutsche Bahn hat einige Neuerungen in Petto. So startet am 10. Dezember beispielsweise der neue Winterfahrplan der Deutschen Bahn. Außerdem steigen die Flexpreise im Fernverkehr um durchschnittlich 5,9 Prozent und das Stornieren der Tickets wird ab sieben Tagen vor dem Reisedatum kostenpflichtig. Dafür ändern sich die Bahncards 25 und 25 sowie die Spar- und Supersparpreise jedoch nicht.

Mehr interessante News:

So kannst du dich ab Dezember auf viele verschiedene Änderungen einstellen. Mehr Informationen zum Zusatzgeld, das Bezieher der Rente bekommen könnten, findest du in diesem Artikel.