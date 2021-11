Die Lebensmittel-Einzelhandelskette Kaufland wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitzt im baden-würrtembergischen Neckarsulm. Die Kaufland Stiftung und Co. KG gehört genau wie der Discounter Lidl zur Schwarz Gruppe. Kaufland beschäftigt insgesamt 132.000 Mitarbeiter.

Real: Kunden können sich freuen – DIESE Märkte ziehen in die ehemaligen Filialen

Nach der Pleite von Real mussten etliche Filialen der Supermarktkette schließen. Viele Kunden waren schockiert, doch wenig später folgte Erleichterung: Edeka, Kaufland, Globus und andere schnappten sich die Standorte und sicherten damit die Nahversorgung.

Jetzt gibt es weitere gute Nachrichten für die Kunden. Die Supermärkte haben weitere Real-Übernahmen angekündigt! Für viele steht sogar schon das Datum der Neueröffnung. Darüber berichtet RTL.

Real: Diese Märkte ziehen jetzt in die ehemaligen Filialen

Real: Edeka, Kaufland und Globus haben sich etliche Real-Standorte geschnappt. Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Weiter geht's in Sachen Übernahme zuerst bei Edeka. Insgesamt 51 Märkte gingen bereits an den Supermarkt, zuletzt hatte eine neue Filiale in Neumarkt (Bayern) die Pforten aufgemacht.

Jetzt steht fest: Drei weitere folgen noch in diesem Winter. Den Anfang macht der Markt in Dülmen zum 1. Dezember 2021, gefolgt von Heidenheim (14. Januar 2022) und Henstedt-Ulzburg (31. Januar 2022).

Real: Diese Filialen hat sich Globus geschnappt

Globus übernimmt zudem 16 weitere Standorte. Ab Januar wird vielerorts umgeflaggt: Bedburg (13. Januar 2022) macht's vor, gefolgt von Rostock (31. März), Tönisvorst (31. März 2022) und Mannheim (30. Mai 2022). Bochum und Duisburg bilden bislang am 30. Juni 2022 das Schlusslicht.

Real: Kaufland auf Expansionskurs

Weiter auf Expansionskurs ist auch Kaufland. Das Kartellamt hatte dem Unternehmen zunächst 92 Filialen genehmigt, jetzt kommen weitere dazu. Und zwar hier:

Berlin: Frankfurter Allee ab 17. Januar 2022

Dreieich: 28. Februar 2022

Erftstadt: 17. Januar 2022

Grevenbroich: 17. Januar 2022

Heiligenroth: 17. Januar 2022

Jülich: 17. Januar 2022

Kirchentellinsfurt: 17. Januar 2022

Ostfildern: 28. Februar 2022

Oststeinbeck: 28. März 2022

Ritterhude: 17. Januar 2022

Saarbrücken: 31. Januar 2022

Bielefeld (Termin offen)

Köln-Porz (Termin offen)

Außerdem hat ein weiterer Mitbewerber hat zugeschlagen. V-Markt übernimmt laut „RTL“ ab dem 1. Mai eine ehemalige Real-Filiale in Kempten. Das Unternehmen hatte im September bereits eine Niederlassung in Pentling umgeflaggt. (vh)