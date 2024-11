Rauchmelder sammeln heimlich Daten – kaum ein Mieter weiß es

Sie sind klein, rund und in jeder Wohnung zu finden. Die Rede ist nicht von den Staubkugeln unter dem Sofa, sondern von den Rauchmeldern in der Wohnung. Logisch, schließlich retten die kleinen Geräte jedes Jahr zahlreichen Menschen das Leben.

Doch nun gerät genau so ein Gerät in heftige Kritik – und zwar nicht wegen der Sicherheit, denn es hat sich jetzt herausgestellt, dass die Rauchmelder heimlich Daten sammeln. Ist jetzt die eigene Privatsphäre in Gefahr?

Rauchmelder wird zum Spion: Unternehmen steht in der Kritik

Schon wieder steht das Unternehmen Vonovia im Kreuzfeuer der Kritik. So will der Immobilienkonzern sogenannte intelligente Rauchmelder in den Wohnungen der Mieter installieren lassen. Der Haken: Diese können nicht nur Rauchentwicklung erkennen und einen entsprechenden Warnalarm auslösen, nein – sie überwachen auch, ob in den betroffenen Räumen ausreichend durchgelüftet und geheizt wird.

Klingt eigentlich gut, oder? Doch im Falle eines Schimmelpilzschadens könnte der Vermieter auf die Daten zurückgreifen und sich möglicherweise von der Schuld freisprechen. Aber nicht nur das! Betrüger könnten mit den ergaunerten Daten auch überprüfen, wie viele Personen in der Wohnung leben oder ob diese im Urlaub sind.

Vonovia: Firma rudert zurück – deaktivierte Funkeinstellung

Das Unternehmen teilte laut „chip.de“ mit, dass die Rauchwarnmelder nun mit deaktivierter Funkfunktion ausgeliefert werden, wenn vor der Montage keine Zustimmung erteilt wurde. So gab die Firma an: „Wir liefern die Multi-Sensorgeräte mit deaktivierten Funkeinstellungen aus. Auf Wunsch, also, sofern Sie uns eine Einwilligung erteilen, aktivieren wir die Funkeinstellungen vor Auslieferung. Sie können also selber entscheiden, ob sie die Komfort-Services nutzen möchten.“

Apropos Rauchmelder: Ein solches Gerät darf nicht einfach ausgetauscht oder gar entfernt werden – schließlich ist es fester Bestandteil der Mietwohnung. Außerdem trägt er wesentlich zur eigenen Sicherheit bei.