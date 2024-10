ProSieben: Nach 12 Jahren! TV-Moderator macht Schluss

Was für ein Schock für die Fans! Nach stolzen zwölf Jahren heißt es nun Abschied nehmen: „taff“-Moderator Thore Schölermann (40) verlässt die beliebte ProSieben-Sendung. Die Nachricht trifft viele Zuschauer mitten ins Herz, denn Thore war für viele der Grund, täglich einzuschalten.

„taff“ gehört zum festen Inventar des Vorabendprogramms und wird durch Moderatoren wie Annemarie Carpendale und Daniel Aminati geprägt. Doch Thore Schölermann hat sich entschieden, einen neuen Weg einzuschlagen. Gegenüber „Bild“ verriet der 40-Jährige: „Jede der Sendungen hat mir einen riesengroßen Spaß gemacht. Ich bin super dankbar für die Zeit und verlasse dieses Studio wirklich mit zwei weinenden Augen.“

ProSieben: Er lässt die Bombe platzen

Der Grund für seinen Abschied könnte kaum schöner sein. Thore, inzwischen zweifacher Vater, will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. „Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an“, erklärt er seine Entscheidung.

Nach rund 800 Sendungen wird schon am Donnerstag (31. Oktober) seine letzte „taff“-Folge über die Bildschirme flimmern. Doch Fans dürfen aufatmen: Ganz verschwindet Thore nicht aus dem TV-Kosmos. Seinen anderen Moderationsjob bei „The Voice of Germany“ wird er weiterhin ausüben.

Für die Zuschauer bleibt ein wehmütiges Gefühl zurück. Thores humorvolle und herzliche Art wird dem „taff“-Team und den Fans fehlen. Doch der beliebte Moderator ist zuversichtlich, dass er die richtige Wahl getroffen hat. Mehr Zeit für Windeln, Kinderlachen und Familienabende – das klingt nach einem großartigen Plan!

„taff“ läuft montags bis freitags von 17:00 bis 18:00 Uhr auf ProSieben.