Postbank: „Zugriff auf Bankkonto verloren“ – Kunde am Rande der Verzweiflung

Kunden von Sparkasse, Postbank & Co. geraten mit ihren gefüllten Bankkonten oft ins Visier von Betrügern. Kein Wunder, dass die Mitarbeiter immer wieder warnen, besonders vorsichtig mit den persönlichen Daten umzugehen.

Doch trotz aller Vorsichtsmaßnahmen hat ein Kunde der Postbank nun „den Zugang zu [seinem, Anm. d. R.] Bankkonto verloren“ – und das, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Die Bank kann ihm trotzdem nicht helfen.

Postbank: „Kundensupport kann nicht helfen“ – User bittet um Hilfe

Angefangen hat alles damit, dass sich ein Mann ein neues Handy gekauft hat. Was früher stundenlange Arbeit war, weil alle Daten und Kontakte manuell übertragen werden mussten, ist heute in Sekundenschnelle erledigt. Zumindest fast, denn die Postbank-App macht dem Mann einen Strich durch die Rechnung.

So berichtete sein Kind auf Reddit, dass er zwar die BestSign App installiert habe, aber keinen Zugriff auf sein Konto habe. Auch „der Kundensupport konnte bisher nicht helfen“. Sie bittet nun um Hilfe, da es anscheinend die einzige Möglichkeit ist, „einen neuen Vorgang anzulegen und dann 3 Tage auf die Bestätigung per Post für die Freischaltung zu warten“.

Und sie musste nicht lange warten, prompt antworten ihr zahlreiche User. So schrieb ein Helfer: „Dadurch dass die App gelöscht wurde, muss BestSign neu eingerichtet werden. Sprich neuen Namen und Passwort dafür vergeben. Damit die neue App weiß, für welches Konto sie arbeiten muss. Das Aktivieren geht, wie oben geschrieben per Brief oder NFC. Die Aktivierung per QRCode geht nur beim Handywechsel.“

Sprich: Hat man das alte Handy bereits weggeben oder die App ist gelöscht, muss man ein neues Passwort vom Postbank-Kundenservice anfordern. Und genau das kommt eben per Brief.

Installation der App auf neuem Handy – eine Anleitung

Es geht aber auch einfacher, denn wenn man die App noch auf dem alten Handy installiert hat, kann man sie laut „giga“ ganz einfach auf dem neuen Gerät vorbereiten. Hier eine Anleitung:

Zunächst die App auf das neue Handy installieren

Auf „Jetzt neu einrichten“ tippen

Postbank-ID und das dazugehörige Passwort eingeben

Eine neue Bezeichnung für das BestSign-Gerät auswählen. Und genau das wählt man dann bei der nächsten erforderlichen Freigabe im Postbank-Konto aus

Ein Passwort für das Sicherheitsverfahren auswählen (Fingerabdruck oder Face-ID ist optional)

Wechselt im „Freigabe“-Bereich oder über „BestSign-Verfahren ändern“ zum neuen Handy

Nutzt das neue Smartphone für euer Postbank-Konto und entfernt BestSign vom alten Gerät unter „Banking & Brokerage“ > „Sicherheitsverfahren“.

Also lieber immer alte Handys behalten, damit man alle Apps einfach und unkompliziert direkt installieren und einrichten kann. Das spart Zeit und Nerven.