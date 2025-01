Sparkasse, Postbank & Co.: Hohes Bußgeld droht, wenn du DAS mit deiner Karte machst

Wenn man nicht gerade ein absoluter Verfechter des Bargelds ist, wird schnell mal die EC-Karte von Sparkasse, Postbank & Co. beim Einkauf gezückt.

Doch es gibt einen Fehler, den du mit deiner Karte auf keinen Fall machen solltest. Dieser kann dich sogar bis zu 2.500 Euro Bußgeld kosten. Und viele Menschen wissen davon gar nichts.

Sparkasse, Postbank & Co.: Hohes Bußgeld für diesen Karten-Fehler

Neben Bargeld nehmen auch die Karten von Sparkasse, Postbank & Co. immer mehr Platz im eigenen Portemonnaie ein. Und wenn dann eine neue EC-Karte fällig wird, verbleibt die alte oftmals ungenutzt im Geldbeutel. Oder sie landet in irgendeiner Schublade. Das alles ist auf jeden Fall besser, als wenn du die Karte einfach wegwirfst. Denn hierbei kannst du teure Fehler begehen.

Passend zum Thema: ++ Sparkasse, ING und Co. schaffen nervige Gebühr ab – DAS ist nun kostenlos ++

Denn wusstest du, dass die EC-Karte mit ihrem elektronischen Chip als Elektrogerät gilt? Somit darf sie auf keinen Fall einfach im normalen Müll landen. Die falsche Entsorgung kann dich je nach Bundesland sogar bis zu 2.500 Euro Bußgeld kosten, weiß „KA-Insider“. Infos dazu stehen in der jeweiligen Bioabfallverordnung. Abgesehen davon, dass deine sensiblen Bankdaten so auch schnell in falsche Hände geraten könnten.

Wo gehören die alten EC-Karten hin?

Wohin also mit der abgelaufenen EC-Karte von Sparkasse, Postbank & Co.? Da sie recycelt werden muss, kann man sie inzwischen zum Beispiel in einigen Discounter und Supermärkten abgegeben, die über eine Sammelstelle für elektronische Kleingeräte verfügen.

Weitere News kannst du hier lesen:

Auch einige Banken nehmen die alten Karten zurück, um sie fachgerecht zu entsorgen. Diese geben übrigens zusätzlich den Tipp, sensible Informationen unkenntlich zu machen, bevor man die EC-Karte auf irgendeine Weise entsorgt.

Warum Kunden jetzt sogar Angst haben müssen, dass ihr Online-Banking gesperrt wird, liest du in diesem Artikel.