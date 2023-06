Postbank: Massive Einschränkungen für Kunden – darauf müssen sie sich gefasst machen

Kunden der Postbank müssen sich bald auf einige Einschränkungen gefasst machen. Doch damit nicht genug, es wird sogar mehrere Tage dauern, bis wieder alle Funktionen uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Wer also bestimmte Services der Postbank nutzen will, sollte sich unbedingt vorher darüber informieren, ob das in diesem Zeitraum überhaupt möglich ist.

Postbank: Massive Einschränkungen für Kunden

Wer Kunde der Postbank ist, sollte sich für Ende Juni schon mal einen Vermerk im Kalender machen. Das Geldinstitut führt dann nämlich für mehrere Tage Systemarbeiten durch, die große Auswirkungen haben werden.

Die Arbeiten beginnen am Freitag, den 30. Juni, gegen 17 Uhr und sollen am Montag, den 3. Juli gegen etwa 9 Uhr enden. In diesem doch recht langen Zeitraum müssen sich die Kunden auf Änderungen und Einschränkungen einstellen. Anschließend sollen diese dann wieder wie gewohnt zur Verfügung stehen.

Postbank-Kunden müssen sich umstellen

Von den Einschränkungen sind unter anderem die SB-Terminals des Geldinstituts betroffen. Diese stehen in dem genannten Zeitraum nur eingeschränkt zur Verfügung. „Die Bargeldabhebung an den Geldautomaten ist nicht eingeschränkt. Zusätzlich stehen Ihnen die Geldautomaten der Cash Group zur Verfügung“, heißt es dazu von der Bank. „Dazu zählen unter anderem die Deutsche Bank, Commerzbank und HypoVereinsbank.“ Außerdem können die Kunden das Telefon-Banking nicht benutzen.

Die Postbank-App sowie Online-Banking & Brokerage und die Finanzassistent-App werden sogar bis etwa 14 Uhr (3. Juli) nicht verfügbar sein. „Um beleghafte Aufträge rechtzeitig vor dem Quartalswechsel buchen zu können, müssen Sie diese bis spätestens 27. Juni 2023 in den Postbank-Filialen abgeben oder auf den Postweg geben“, heißt es auch noch von der Postbank. Bereits Ende März hatte es wegen eines IT-Umzugs einen längeren Ausfall gegeben – es waren sogar die Geldautomaten der Postbank betroffen.