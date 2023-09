Playstation: Kunden wüten gegen Sony – beliebter Service erfährt saftige Preiserhöhung

Die Playstation ist eine der weltweit beliebtesten Konsolen. Egal ob 2, 3, 4 oder 5 – eigentlich konnte sich Hersteller Sony stets eines Kassenschlagers sicher sein. Die Playstation 2 ist bis heute sogar die meistverkaufte Konsole aller Zeiten!

Aktuell sind Zocker und Kunden des Unternehmens allerdings mächtig sauer. Denn Sony hat eine radikale Entscheidung angekündigt. Ein beliebter Service erfährt eine saftige Preiserhöhung. Zahlreiche Playstation-Spieler sind außer sich vor Wut.

Playstation zieht Preise an

Inflation auch in der Gaming-Branche? Nichts konnte die große Popularität Sonys in den letzten Jahren brechen. Egal ob Lieferschwierigkeiten mit der neuesten Konsolen-Generation oder andere Querelen – viele Gamer blieben ihrer Plattform treu.

Nun gibt es allerdings abermals Streit. Der Grund: Die Preise für den beliebten Playstation-Plus-Dienst steigen – und zwar teilweise drastisch. „Durch diese Preisanpassung können wir dir im Rahmen deines Abonnements weiterhin hochwertige Spiele und zusätzliche Vorteile bieten“, heißt es dazu als knappe Begründung.

SO sehen die neuen Preise aus

Ein PS-Plus-Abo birgt für Kunden viele Vorteile, so kann man beispielsweise monatlich Spiele herunterladen, die man nicht extra kaufen muss. Das Angebot wechselt dabei regelmäßig.

Insgesamt gibt es drei verschiedene Stufen: Essential, Extra und Premium. Betroffen von der Preiserhöhung sind die Jahresabos. Die neuen Preise sind 71,99 Euro für Essential (statt zuvor 59,99 Euro), 125,99 Euro für Extra (statt 99,99 Euro) und 151,99 Euro für Premium (statt 119,99 Euro).

Die neuen Preise gelten ab dem 6. September. Der Playstation-Hersteller lässt aber wissen, dass aktuell laufende Abos von der Preiserhöhung erst bei einem Verlängerungsdatum am oder nach dem 6. November betroffen sind. Andere Änderungen (z. B. Wechsel in ein anderes Paket) oder neue Abos haben schon in wenigen Tagen die neuen Preise zur Folge.

Playstation: Verärgerte Kunden

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Online machten einige ihrem Unmut Luft. „Das ist einfach schwach .. so langsam reicht es einfach“, meckerte ein Nutzer. „Was für ein miserabler Move, unfassbar!“, meinte ein anderer im offiziellen PS-Blog.