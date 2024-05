Penny: Kurz bevor es ernst wird, verkündet das Unternehmen es selbst

Wer den Discounter-Namen Penny hört, dem kommen in der Regel günstige Preise, ein breites Produkt-Sortiment und verschiedene Rabatt-Aktionen in den Sinn. Dass der Lebensmittel-Discounter allerdings im Hintergrund noch bei ganz anderen Sachen mitmischt, ahnen die wenigsten Kunden bei ihrem wöchentlichen Großeinkauf nicht.

Jetzt verkündet das Unternehmen jedoch große Neuigkeiten und verrät: HIER hat Penny seine Finger auch in den kommenden Jahren im Spiel.

Penny lässt die Katze aus dem Sack

Die meisten Kunden rauschen im Alltagstrubel durch die Gänge, greifen routiniert nach ihren Lieblingsprodukten und versuchen so schnell wie möglich das Gedränge an der Kasse hinter sich zu lassen. An das, was das Unternehmen im Hintergrund so macht, verschwenden nur die wenigsten einen Gedanken. Doch das soll sich jetzt ändern! Hier ist Penny in den kommenden Jahren besonders präsent.

+++ Edeka, Penny und Co: Beliebtes Produkt bald unbezahlbar? „Müssen uns von Supermarkt-Preisen verabschieden“ +++

Der Discounter ist im Eishockey kein Unbekannter, sondern weitet nun sogar sein Engagement aus. „Neben dem Namensrecht an der höchsten deutschen Spielklasse (PENNY DEL) und der Partnerschaft mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) hat der Discounter jetzt soeben auch eine langfristige Partnerschaft für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft abgeschlossen“, heißt es in einer Pressemeldung der Penny Markt GmbH.

Das bedeutet, der Discounter wird auch künftig an dem Sponsoring der WMs beteiligt sein. Doch wieso gerade jetzt?

Weitere Themen:

Diese Verkündung kommt keinesfalls von ungefähr. Am 10. Mai 2024 startet die Eishockey-Weltmeisterschaft. 16 Teams kämpfen bis zum 26. Mai in Tschechien um den WM-Titel. Penny nimmt nicht nur diese WM als wichtiger Partner mit, sondern blickt vor allem zuversichtlich auf die große Heim-WM im Jahr 2027.

Ob und inwiefern Kunden davon in den kommenden Monaten etwas mitbekommen, bleibt abzuwarten.