Penny in NRW: Mann will nur schnell einkaufen – unglaublich, was dann passiert

Nur mal schnell bei Penny in NRW was einkaufen, das war der Plan eines 62-jährigen Mannes aus Bockum-Hövel in Hamm (NRW). Dafür steuerte er mit seinem Auto den Discounter am Bockumer Weg an.

Doch dieser Einkauf sollte anders enden, als geplant. Damit hätte der Penny-Kunde im Leben nicht gerechnet.

Penny in NRW: Mann geht zu seinem Auto – ihn trifft fast der Schlag

Ein 62-Jähriger wollte nur kurz bei Penny in NRW ein paar Einkäufe erledigen und parkte dafür sein Auto auf dem dazugehörigen Parkplatz. Als er nach nur circa zehn Minuten wieder zurückkam, traf ihn fast der Schlag. Hinter seinem Scheibenwischer klemmte doch tatsächlich ein Knöllchen. Er sollte 29,90 Euro zahlen. „Das ist Abzocke hoch drei“, schimpft der 62-Jährige gegenüber „wa.de“.

Eigentlich darf man als Kunde bei Penny am Bockumer Weg in Hamm (NRW) kostenfrei parken. Doch dafür muss man eine Parkscheibe ins Auto legen und die Ankunftszeit einstellen. Die Höchstparkdauer beträgt 1,5 Stunde. Wer diese überschreitet oder die Parkscheibe ganz vergisst, dem droht ein Knöllchen. Das wird unter anderem auf den Schildern an den Parkplatz-Zufahrten deutlich.

Doch die hat der Autofahrer anscheinend nicht gesehen. Er habe auch nicht damit gerechnet, auf einem Discounter-Parkplatz außerhalb der Innenstadt eine Parkscheibe auslegen zu müssen.

Das Knöllchen kann storniert werden

Die 29,90 Euro soll der Kunde an die „fair parken GmbH“ in Düsseldorf zahlen. Das Unternehmen arbeitet mit Penny zusammen, um gegen mögliche Fremdparker auf dem Discounter-Parkplatz in Hamm (NRW) vorzugehen.

Doch Autofahrer haben auch die Möglichkeit, Beschwerde einzulegen und so möglicherweise die Zahlung des Knöllchens zu umgehen. Nämlich dann, wenn sie wirklich in dem Penny in NRW eingekauft haben. Man kann zum Beispiel seinen Kassenzettel auf der Webseite von „fair parken“ hochladen, der dann geprüft wird. Das Stornieren des Knöllchens soll schnell und unkompliziert vonstattengehen.

