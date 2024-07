Penny und seine Marken – ausgerechnet SIE stecken dahinter

Wer sparen will, der bevorzugt Discounter wie Penny oder Lidl. Die Einzelhändler haben oft die gleichen Produkte wie Supermärkte mit Markenware im Sortiment, die No-Name-Gegenstände bei Penny und Co. sind aber in der Regel günstiger.

Mittlerweile verfügen die Discounter über einen so sicheren Kundenstamm, dass die sogenannten „No-Name-Produkte“ eigentlich schon eigene Marken sind – eben die Eigenmarken der Discounter. Während die Labels kein Geheimnis sind, ist die Herkunft der Produkte aber vielen Kunden unbekannt. Dabei gibt es einige positive Überraschungen aufzudecken!

Penny: Geheimnis um Waren enthüllt

Kunden, die oft und gerne zu den günstigeren Produkten im Discounter statt zu den Markenprodukten greifen, können es bestätigen: Die Lebensmittel schmecken teils genauso gut oder sogar besser als die der etablierten Unternehmen.

Das liegt daran, dass die kostengünstigen Lebensmittel teilweise von den gleichen Herstellern wie die teuren stammen. So kann es passieren, dass man als Kunde bei Penny zu einer Eigenmarke greift und die Qualität eines Markenproduktes bekommt.

Hinter den Marken Elite, Mitakos oder Magico Auslese stecken zum Beispiel namenhafte Unternehmen wie Meggle, Apostels oder Dallmayr Kaffee.

Penny: Hier kaufen Kunden Marken, ohne es zu wissen

Konkret dürften viele Penny-Kunden schon unbewusst hochwertige Markenprodukte im Einkaufswagen gehabt haben, ohne es zu wissen. Das betrifft den Fettarmen Joghurt mild mit 1,5 Prozent Fett in der 500-Gramm-Packung, der in Wirklichkeit der Joghurt natur mit 3,5 Prozent Fett von Weihenstephan ist.

Hinter dem Frischkäse von Penny verbirgt sich der Frischkäse von Exquisa, hinter der Kräuterbutter von Elite die von Meggle. Und wer die „Penny Ready“-Croissants kauft, hat in Wirklichkeit die „Knack & Back Croissants“ auf dem Frühstückstisch. Wer hätte gedacht, dass die günstigen Produkte in Wahrheit echte Marken sind?