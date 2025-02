Penny: Veganer blickt ins Regal und rastet aus – „Blanker Wucher“

Rewe, Lidl, Edeka oder Penny – egal in welchem Supermarkt oder Discounter, mittlerweile findet man in allen Läden vegane Produkte in den Regalen. Kein Wunder, wird die Ernährung ohne tierische Produkte doch immer beliebter. Entsprechend sind in den vergangenen Jahren zahlreiche verschiedene Produkte auf den Markt gekommen.

Doch egal ob nun bei tierischen oder veganen Produkten: Beim Einkauf lohnt es sich immer, einen genauen Blick auf die Verpackung zu werfen. Diese Erfahrung machte jetzt ein Kunde bei Penny, als er eine Packung veganes Hack kaufte.

Penny: Packungsgröße verändert

Auf der Plattform „Reddit“ macht er seinem Unmut Luft. Dort postete er mehrere Fotos, die ihm zufolge zeigen würden, dass Penny den Inhalt des veganen Hacks massiv verringert habe. Dafür postete er zunächst ein Bild, auf dem gut erkennbar 270 Gramm als Inhalt angegeben sind.

Auf einem weiteren Bild sieht das ganz anders aus. Plötzlich sind es nur noch 200 Gramm veganes Hack, dass man in einer Packung bekommt. Zusätzlich merkt der Kunde an, dass Penny die Rezeptur verändert habe und statt Erbsenprotein Sojamehl verwende.

Community außer sich

Ein klassischer Fall von „Shrinkflation“? Bei dieser wird nicht unmittelbar der Preis eines Produkts erhöht, sondern die Menge in der Packung reduziert und billigere Inhaltsstoffe verwendet, ohne dass ich der Preis ändert. Die Community jedenfalls ist darüber erbost.

„Es nervt so, hebt doch einfach dann die Preise an, kein Bock, zwei Packungen zu kaufen“, ist einer von der Mengenreduzierung genervt. Ein anderer meint: „Versteh‘ nicht, was daran so teuer ist? Das ist Wasser mit bisschen Sojamehl/Erbsen, Gewürzen und Tapetenkleister.“

Und ein dritter wettert: „Schon allein die normalen Preise für die, die das verkaufen, ist blanker Wucher. Wisst ihr überhaupt, wie extrem billig es mittlerweile ist, sowas herzustellen?“ Penny hat sich mit der Größenänderung unter Vegan-Fans also nicht gerade Freunde gemacht.