Penny: Spar-Aktion zum Jahresbeginn – doch nicht alle profitieren

Mit dem Jahreswechsel ist bei Penny und Rewe eine Ära zu Ende gegangen. Fortan können Kunden hier nicht länger ihre Payback-Karte einsetzen, um Punkte zu sammeln und zu sparen. Stattdessen gehören nun Edeka und Netto zum Geltungskreis des Sparprogramms. Dafür verabschiedet man sich hier demnächst von der DeutschlandCard.

Doch mit dem Beginn des neuen Jahres hat Rewe sein eigenes Loyalty-Programm vorgestellt. Ebenso bietet Penny seinen Kunden weitere Sparmöglichkeiten an. Im Januar gibt es jetzt sogar einen großen Aktionsrabatt, von dem allerdings nicht alle Kunden profitieren werden.

Penny bietet Neujahrsrabatt an

Im Januar gibt es für Penny-Kunden zehn Prozent Rabatt auf ihren Einkauf. Das macht vor allem bei einem größeren Wocheneinkauf einen merkbaren Unterschied. Allerdings gibt es den Coupon nicht etwa in Papierform im Werbeprospekt oder in der Zeitung zu finden, sondern ausschließlich in der Discounter-App.

Dafür müssen sich Kunden diese herunterladen und sich registrieren. Danach können sie den 10-Prozent-Coupon aktivieren und an der Kasse ihren Vorteilscode scannen lassen. Das ist besonders wichtig, denn wer die Coupons nicht vorher händisch aktiviert, spart nichts.

Penny führt neuen Rabattsammler ein

Doch gibt es innerhalb der App weitere Sparoptionen. So profitieren Kunden seit 2025 vom neuen Rabattsammler. Jedes Mal, wenn sie einkaufen und dabei ihren Vorteilscode an der Kasse einscannen, sammeln sie aktiv Rabatte in Form von Euros und nicht von Punkten. Haben sie genug gesammelt, wird ein Coupon freigeschaltet.

Die Kunden können dabei leveln und je Umsatz einen größeren Rabatt freischalten. Für 30 Euro Umsatz erhalten sie eine Ermäßigung von drei Prozent, bei 100 Euro sind es fünf Prozent, bei 200 Euro sieben Prozent und bei 300 Euro zehn Prozent. Dabei kann immer einen Monat lang gesammelt werden, um dann den Coupon im nächsten Monat einzulösen.