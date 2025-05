Penny mit drastischer Änderung – es trifft mehr als 300 Filialen

Penny, die Discounter-Schwester von Rewe, hat zuletzt eher aufgrund ihres überarbeiteten Bonus-Programms und des Ausstiegs bei Payback für Schlagzeilen gesorgt. Nun geht es jedoch um ein ganz anderes Thema.

Der Discounter unterzieht sich einer noch größeren Veränderung, die den Namen und das Logo betrifft sowie über 300 Filialen. Was jetzt auf Penny-Kunden zukommt, erfährst du hier.

Penny ändert Namen und Logo

Den Discounter Penny gibt es wie auch Lidl und Aldi nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Im direkten Nachbarland Österreich macht Penny nun von sich reden. Hier kennt man den Discounter allerdings unter dem Namen „Penny-Markt“ – doch nicht länger.

Denn auch hier werden Namen und Logo nun dem Deutschen Vorbild angepasst. Alle 320 Filialen sollen von nun auch „nur“ noch Penny heißen und auch das Logo wird vom Design her verändert. Anstelle der gelben Schrift im gelben Oval wir’s hier auch weiß mit gelben Punkt.

Penny wird moderner – „Da schau her“

Doch dabei bleibt es nicht. Über die Namens- und Logoänderung hinaus sollen auch alle österreichischen Filialen modernisiert, umgebaut und übersichtlicher werden. Und was fehlt noch zum perfekten Relaunch? Natürlich: ein knackiger Slogan. In Deutschland sagt man „Erstmal zu Penny“ – und in Österreich? Da heißt es: „Da schau her“.

In Österreich hat der Discounter zu Feier des Relaunches auch ordentlich die Werbetrommel gerührt. Von Donnerstag (8. Mai) bis einschließlich Samstag (10. Mai) schenkt das Unternehmen insgesamt 1000 Kunden den kompletten Einkauf. Der geht dann einfach auf den Nacken von Penny Österreich. Die glücklichen Gewinner der Aktion werden an den Kassen zufällig ausgewählt.