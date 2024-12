Penny: Öffnungszeiten an Silvester geändert – nach diesen Zeiten müssen Kunden sich richten

Die besinnliche Weihnachtszeit ist nun vorbei und mit großen Schritten steuert man auf das Finale des Jahres zu: Silvester steht vor der Tür. Es ist jetzt die Zeit, in der die Planung des Silvestermenüs und der festlichen Snacks oberste Priorität genießt. Doch eine durchdachte Planung der Einkäufe ist ebenso von Bedeutung, denn die Öffnungszeiten der Einzelhändler weichen von der Norm ab. Das gilt auch für Penny.

Traditionell passen Supermärkte und Discounter, darunter auch Penny, ihre Öffnungszeiten zu Silvester an. Die Filialen öffnen am 31. Dezember lediglich bis in die frühen Nachmittagsstunden – üblicherweise schließen sie um 13 oder 14 Uhr. Diese angepasste Schließzeit soll dem Personal von Penny die Möglichkeit geben, den Jahreswechsel ebenfalls im Kreise der Familie und Freunde zu begehen.

Penny verkürzt Öffnungszeiten an Silvester

Mit dem ersten Tag des neuen Jahres kommt eine weitere Besonderheit im Einzelhandel zum Tragen. Am Neujahrstag bleiben die Geschäfte geschlossen, was Verbraucher dazu zwingt, ihre Einkäufe vorzuziehen oder auf den 2. Januar zu verschieben. In Ausnahmefällen könnten Filialen in Bahnhöfen eine Alternative bieten, da diese unter bestimmten Umständen auch an Feiertagen öffnen können. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte vorab Inforamtionen zur Verfügbarkeit dieser Läden einholen.

Ein weiterer interessanter Aspekt für die Einkaufsplanung ergibt sich mit den Shoppingmöglichkeiten an Sonntagen vor großen Festtagen, die allerdings variieren können. Am 22. Dezember waren beispielsweise einige Edeka-Märkte am Sonntag vor Weihnachten geöffnet. Eine ähnliche Regelung könnte eventuell auch für Penny-Filialen rund um den 29. Dezember in Betracht kommen.

Es empfiehlt sich also für Verbraucher, die Planung der Jahresend-Einkäufe entsprechend vorzunehmen, um nicht von reduzierten Öffnungszeiten oder vollständigen Schließtagen überrascht zu werden. Die zuverlässigste Strategie ist es, die Vorräte rechtzeitig aufzustocken, damit der Übergang ins neue Jahr entspannt und gut versorgt vonstattengehen kann.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.