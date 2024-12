Penny-App ersetzt Payback-Bonus – Kunden können bis zu 2.000 Euro sparen

Am 30. Dezember schlägt Penny ein altes Kapitel zu und ein neues wieder auf: Tschüss Payback und willkommen neues Bonusprogramm. Penny-Marketingchef Jan Flemming spricht von der „größten Penny-Kampagne aller Zeiten“. Mächtige Worte, doch was steckt dahinter?

31 Millionen Kunden nutzten zuvor das Treueprogramm von Payback, nun müssen sie sich bei Penny auf einige Änderungen gefasst machen. Keine Punkte mehr, zahlreiche Rabatte und das alles nur noch über die App.

Penny führt neues Bonusprogramm ein

Wichtigste Voraussetzung für alle Kunden ist die Penny-App. Nur über die App können die Vorteile des neuen Bonusprogramms genutzt werden. Eine postalische Adresse oder Handynummer ist laut Pressemitteilung für die Registrierung nicht erforderlich.

+++ Rewe: Marktleiter packt nach Payback-Ende aus: „Wovon der Kunde nichts mitkriegt“ +++

Doch wie sehen die aus? „Neben den bekannten App-Preisen und Coupons profitieren Kunden nun von zusätzlichen Sparvorteilen wie dem Rabattsammler, exklusiven Sparaktionen und wiederkehrenden Superspartagen. Mit der Nutzung aller Vorteile können Kunden im Jahr bis zu 2.000 Euro sparen“, so das große Versprechen.

So funktioniert es

In den Kalenderwochen 1 bis 5 erhalten Kunden 10-Prozent-Coupons auf ihren Einkauf. Der Rabattsammler bietet je nach Einkaufswert in einem Monat bis zu 10 Prozent Rabatt für den Folgemonat. Zusätzlich können bei wechselnden Sparaktionen, bei denen innerhalb eines definierten Zeitraums verschiedene Einkaufsaufgaben erfüllt werden, weitere Euro-Rabatte freigeschaltet werden. Im Laufe des Jahres wird es zudem an ausgewählten Superspartagen besondere Rabatte auf den Einkauf geben. Sie Rabatte sind also sofort einlösbar.

Die in der App bereits bestehenden Zusatzleistungen wie die „Glückspenny“-Gewinnspiele sowie der digitale Angebotsprospekt und die digitale Einkaufsliste stehen natürlich weiterhin zur Verfügung.