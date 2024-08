Penny-Markt in München: Messer-Attacke eskaliert – Polizei erschießt Frau

In einem Markt der Discounter-Kette Penny in München ist am Montagabend (19. August) eine Frau von der Polizei erschossen worden. Zuvor soll sie die Einsatzkräfte mit einem Messer attackiert haben.

Die Angreiferin sei noch vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Penny-Markt in München: Frau wegen Körperverletzung beschuldigt

Nach bisherigen Informationen stellt sich der Hergang wie folgt dar: Um 18.41 Uhr ging bei der Polizei in München ein Notruf einer Zeugin ein. Sie berichtete, dass sie gerade eine Frau verfolge, die am Goetheplatz eine Körperverletzung begangen habe. Konkret soll sie einen Mann angegriffen haben.

Polizei-Beamte eilten daraufhin zu der gemeldeten Stelle. In der Zwischenzeit war die Frau allerdings mit der U-Bahn zwei Stationen weiter zur Implerstraße im Stadtteil Sendling gefahren und dort in einen Penny-Markt gegangen.

Einsatzkräfte der Polizei stehen vor einem Penny-Markt im Münchner Stadtteil Sendling.

Schüsse sollen Frau in den Bauch getroffen haben

Als Polizei-Beamte die Tatverdächtige dort entdeckten, soll die Frau nach Angaben der Polizei mit einem Messer auf die Beamten losgegangen sein. Daraufhin hätten diese von der Waffe Gebrauch gemacht. Wer konkret geschossen hat und wie viele Schüsse gefallen sind, war am Abend zunächst nicht offiziell zu erfahren. Die „Bild“ berichtete, dass mehrere Beamte mehrere Schüsse abgegeben und die Frau unter anderem in den Bauch getroffen hätten. Diese sei daraufhin zusammengebrochen und noch in dem Penny-Markt verstorben. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Zu der Toten und der Körperverletzung gab es zunächst keine weiteren Informationen. Zunächst einmal liefen Spurensicherungsmaßnahmen in dem Geschäft, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der dpa. Mitarbeiter und Kunden des Penny-Marktes, die das schreckliche Drama mit ansehen mussten, standen unter Schock.

