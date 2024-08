Rewe und Penny: Ärger um beliebtes Produkt – Experten decken auf, was Kunden nicht wissen sollen

Um ihre Kunden von den erhöhten Preisen abzulenken und dennoch vom Kauf zu überzeugen, lässt sich seit vielen Monaten ein Phänomen in den Supermärkten wie Rewe und Penny beobachten: Mogelpackungen. Viele Hersteller reduzieren die Inhaltsmenge ihrer Produkte, ändern aber nichts am Preis. Verbraucher müssen so für weniger Inhalt das gleiche oder sogar mehr Geld zahlen.

Die Verbraucherzentrale Hamburg sammelt seit mehreren Jahren Beispiele für versteckte Preiserhöhungen und kürt die „Mogelpackung des Monats“. Im Juli hat es ein Produkt von Rewe und Penny getroffen, dass diesen Titel verliehen bekam. Diesmal war aber etwas anders als zuvor.

Rewe und Penny: Beliebte Sirup-Sorte Mogelpackung

Die beiden Sirup-Sorten mit Orangengeschmack von Rewe und Penny sind in der Zusammensetzung völlig identisch, nur die Aufmachung der Flaschen unterscheidet sich geringfügig. Der Sirup wird mit Wasser aufgegossen und schon hat man ein leckeres Getränk mit Geschmack. Auf das Preis-Leistungs-Verhältnis sollten die Kunden von Rewe und Penny allerdings ab sofort genauer achten, denn bei den Sirup-Sorten hat sich einiges geändert.

Die Flasche bleibt mit 500 Millilitern gleich groß, der Verkaufspreis sinkt sogar von 2,79 auf 1,49 Euro und trotzdem wurde sie zur Mogelpackung des Monats gekürt. Wie ist es dazu gekommen?

Rewe und Penny schummeln

Nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg reichte früher eine Flasche für zwölf Liter Erfrischungsgetränk, heute sind es nur noch fünf Liter pro Flasche. Das liegt daran, dass der Fruchtanteil im Sirup nur noch 28 Prozent beträgt. Früher war er mit 60 Prozent Fruchtgehalt wesentlich fruchtiger. Ansonsten sind die Zutaten genau gleich geblieben, nur dass jetzt deutlich mehr Wasser in der neuen Sirup-Variante steckt. Trotz der Senkung des Verkaufspreises wird das fertige Erfrischungsgetränk bei Rewe und Penny um 28 Prozent teurer – und das perfekt getarnt!

Nicht nur die Sorte Orange, sondern auch Cola und Zitrone sind von den ordentlichen Preiserhöhungen betroffen. Laut Rewe liegt diese Rezeptur-Änderung an einem Lieferantenwechsel. Laut der Verbraucherzentrale ist das nur „eine billige Ausrede statt Klartext zur versteckten Preiserhöhung“. Wer also gerne den Sirup von Rewe und Penny nutzt, um sich Getränke mit Geschmack zu mixen, muss deutlich öfter eine neue Packung kaufen.