Fieser Paypal-Betrug im Umlauf – es geht um deinen Urlaub

Paypal-Nutzer, aufgepasst! Aktuell ist eine fiese Betrugs-Masche im Umlauf. Die Kriminellen kennen keinen Skrupel. Wenn du diese Mail erhältst, solltest du unbedingt einen kühlen Kopf bewahren.

Wenn du Paypal nutzt, dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Nur eine einzige Nachricht in deinem Postfach könnte dir teuer zustehen kommen. Die Verbraucherzentrale spricht eine dringende Warnung aus.

Paypal-Nutzer müssen DAS jetzt auf jeden Fall wissen

Im Namen von Paypal wird eine gefälschte Rechnung über einen Betrag von 1481,04 Euro versendet. Die Mail enthält Infos über das TransaktionsdaPaypaltum, den Transaktionscode und Händler. Der Betreff lautet: „Beleg für Ihre Zahlung an Airbnb Payments Luxembourg S.A.“. Es soll den Anschein wecken, du hättest für deinen Urlaub eine Unterkunft gebucht.

+++Ebay Gebühren: Welche Kosten müssen private und gewerbliche Verkäufer tragen?+++

Jetzt gilt: Vorsicht walten lassen und nicht überhastet handeln! Das Besondere an dieser Mail ist, dass nicht direkt zum Handeln aufgefordert wird, sondern die Kundschaft aus eigener Motivation die Transaktion stornieren soll. Jedoch geht es auch dabei nur darum, an deine persönlichen Daten zu gelangen.

Ebenfalls interessant für dich: Paypal-Revolution kommt – brauchst du bald gar kein Bargeld mehr?

Paypal-Betrugsmasche: Das rät dir die Verbraucherzentrale

Anzeichen für Phishing sind: unseriöse Absendeadresse, Link in der Mail, fehlerhafte Groß- und Kleinschreibung („Transaktion Stornieren“). Die Verbraucherzentrale empfiehlt daher Phishing-Mails immer unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben. Falls du ein Paypal-Konto hast, raten die Verbraucherschützer auf den offiziellen Seiten oder in der App zu überprüfen, ob dort ähnliche Aufforderungen zu finden sind – so bist du auf der sicheren Seite.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Doch nicht nur Paypal-Kunden müssen sich immer wieder mit fiesen Kriminellen herumschlagen, die ihnen versuchen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Was DHL-Kunden jetzt unbedingt wissen sollten, liest du in diesem Artikel.