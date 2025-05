DHL-Kunden erhalten Nachricht vom Zoll – DAMIT haben sie nicht gerechnet

Stell dir vor: Du checkst morgens verschlafen deine Mails, nippst an deinem Kaffee – und da ist sie. Eine scheinbar harmlose Nachricht von DHL. Betreff: „Dringend: Letzte Phase der Zollabwicklung“.

Dabei prangt ein roter Button bedrohlich mitten in der Mail. Angeblich musst du innerhalb von 48 Stunden eine Gebühr zahlen, sonst verschwindet dein Paket im digitalen Nirwana.

DHL: Kunden erhalten Eil-Botschaft – doch diese ist gefährlich

Doch Vorsicht: Hinter dieser DHL-Nachricht steckt keine echte Sendung, sondern ein teuflisch gut getarnter Trick, so die Verbraucherzentrale. Der Haken? Diesmal haben es die Täter besonders schlau angestellt. Sie zielen auf Menschen, die öfter mal Pakete bekommen.

Hinzu kommt, dass diese Mail auf den ersten Blick täuschend echt aussieht – doch wer genauer hinsieht, erkennt die typischen Anzeichen eines Betrugs:

Unpersönliche Anrede: „Sehr geehrte Damen und Herren“ statt deines Namens

Keine Sendungsnummer: Ein Detail, das bei echten DHL-Mails nie fehlt.

Verdächtige Absenderadresse: Kein „@dhl.de“, sondern kryptische Mailadressen

Künstlicher Zeitdruck: Nur 48 Stunden bis zum angeblichen Rückversand

Ein roter Button mit einem dubiosen Zahlungslink

Phishing-Mail: Wie soll man reagieren?

Ziel der Betrüger ist es, dich unter Druck zu setzen, in der Hoffnung, dass du unüberlegt auf den Link klickst. Doch dieser Klick kann teuer werden. Er führt nicht zur Zollabwicklung, sondern direkt in eine Falle. Denn sobald du den Link öffnest, versuchen die Kriminellen, an deine persönlichen Daten wie Passwörter, Bankdaten oder Kreditkartennummern zu gelangen. Doch was sollte man jetzt bei solch einer Nachricht tun?

Nicht antworten, nicht klicken! Verschieb die Mail direkt in den Spam-Ordner. Check lieber selbst: Wenn du wirklich auf ein Paket wartest – nutze die offizielle DHL-App oder die Webseite. Im Zweifel: Rufe die Hotline an. Die wissen, was Sache ist.

Und wichtig zu wissen: Echte Zollgebühren kommen nie aus dem Nichts. DHL schreibt dich mit deinem Namen an und nennt dir die Sendungsnummer. Es gibt kein Rätselraten und vor allem keinen Zeitdruck.