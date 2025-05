Paypal-Revolution kommt – brauchst du bald gar kein Bargeld mehr?

Ist das Bargeld wirklich etwa bald Geschichte? In Deutschland gibt es zu diesem Thema zwei Lager: Einmal die Leute, deren Credo „Ohne Moos nichts los“ lautet – und einmal die Verfechter von den bargeldlosen Alternativen.

Letztere werden mit dieser Neuerung von Paypal nun sicherlich richtig glücklich gemacht. Denn offenbar gibt es nun eine weitere Methode, ohne Bargeld an einer Supermarkt-, Discounter oder Laden-Kasse zu bezahlen…

Paypal ist auf dem Vormarsch

Wie Paypal nun selbst verkündet, können Kunden ab sofort ganz einfach mit dem Online-Bezahldienst an jeder Kasse ihren Einkauf bezahlen, ohne dafür eine Karte oder Bargeld zücken zu müssen. Haken hierbei: Das geht nur, wenn kontaktloses Bezahlen mit Mastercard akzeptiert wird und man das Ganze auf seinem Android Smartphone oder iPhone freigeschaltet hat.

+++Paypal-Nutzer erhalten Geld zurück – doch es gibt einen Haken+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Wichtig ist hier vor allem noch für Android-Nutzer zu beachten, dass in den Verbindungseinstellungen Google Pay als Standard-App für mobiles Bezahlen aktiviert ist, um in Geschäften bezahlen zu können. Auch der NFC des Handys muss aktiviert sein. Nur so können Nutzer dann ganz einfach mit Paypal – ohne etwas anderes noch zu machen – ihren Einkauf begleichen.

Ist das Bargeld also wirklich bald Geschichte? Mit diesem Vorpreschen von Paypal wird es auf jeden Fall nicht mehr so oft gebraucht…

Mehr Themen:

Viele Paypal-Kunden mussten zuletzt allerdings um ihr Geld und ihre Daten bangen. Betrüger haben in Form von Phishing-Mails versucht, an sensible Informationen zu kommen. Dabei wurden Kunden über eine angebliche neue Anmeldung von einem fremden Gerät informiert.

Mit dem Betreff „PayPal: Erledigen Sie dies bitte sofort“ wurden Verbraucher ganz schön verunsichert (wir berichteten). Jedoch fehlten wichtige Informationen zum Anmeldevorgang, wie etwa der Standort, die Uhrzeit und das Datum der angeblichen Anmeldung. Genau das ließ auch viele aufhorchen.