Verbraucherzentrale warnt Nutzer – es geht um viel Geld

Mit rund 33 Millionen aktiven Konten allein in Deutschland zählt Paypal zu den am weitesten verbreiteten Zahlungsdiensten – und das nicht nur in der Banken- und Sparkassen-Welt.

Doch nun ist das Geld vieler Nutzer in Gefahr! Jetzt hat die Verbraucherzentrale auf diese Masche hingewiesen. Hast du vielleicht schon diese verdächtige Nachricht erhalten?

Paypal: Verbraucherzentrale warnt vor Betrugsmasche

Betrugsversuche in Form von Phishing-Mails folgen häufig einem ähnlichen Muster: Ein vermeintliches Problem wird suggeriert, und der Empfänger muss dringend reagieren – und genau das tun leider viele. Aktuell haben es die Gauner auf Paypal-Nutzer abgesehen. Diesmal geht es um eine angebliche neue Anmeldung von einem fremden Gerät. Viele Nutzer erhalten derzeit E-Mails mit dem Betreff: „PayPal: Erledigen Sie dies bitte sofort.“

In der Mail wird behauptet, eine Anmeldung von einem anderen Gerät hätte stattgefunden. Falls du diese Anmeldung nicht selbst vorgenommen hast, wirst du aufgefordert, dich über einen Link in der E-Mail anzumelden und das unbekannte Gerät zu entfernen. Doch hier sollten sofort die Alarmglocken läuten! Denn was bei dieser E-Mail auffällt: Es fehlen wichtige Details zum Anmeldevorgang, wie etwa der Standort, die Uhrzeit und das Datum der angeblichen Anmeldung – diese Informationen sind normalerweise immer enthalten.

Es gibt aber auch noch weitere typische Anzeichen, die typischen sind für Phishing-Mails. Hier siehst du eine kurze Auflistung:

Fehlende Anrede oder persönliche Ansprache

Unseriöse Absenderadresse

Verdächtige Links innerhalb der E-Mail

Fehlende oder ungenaue Informationen zum Anmeldevorgang

So handelst du, wenn du in die Falle tappst

Wenn du trotz dieser Hinweise auf den Link klickst, gehst du ein echtes Risiko ein. Denn die Betrüger haben dann Zugriff auf deine persönlichen Daten und dein Paypal-Konto. Mit deinen Zugangsdaten können sie sich nicht nur in dein Konto einloggen, sondern auch dein Geld abheben.

Falls du trotzdem auf den Schwindel hereingefallen bist, ändere sofort deine Zugangsdaten. Außerdem solltest du prompt über die Paypal-App oder durch manuelle Eingabe der URL im Browser auf dein Konto zuzugreifen, um dein Passwort zu ändern.

Zum Schluss ein kleiner Tipp: In vielen Hausratversicherungen sind Phishing-Schäden bis zu einem gewissen Betrag mit abgesichert. Vielleicht lohnt es sich, das zu überprüfen!